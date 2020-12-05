Офису президента Украины следовало бы пересмотреть все уголовные дела по политическим статьям и их закрытие, а пока они будут вестись в информационном пространстве. Об этом адвокат и общественный деятель Андрей Гожый сказал в интервью изданию Украина.ру

Гожый сказал, почему при Зеленском не закрыли дело почтальона за репост против Порошенко © Артур Журбенко Оксаны Курамшиной, которую преследовали из-за репоста в социальной сети «ВКонтакте» чужой записи с призывом голосовать против экс-президента Украины Петра Порошенко. Пенсионерке дали срок за публикацию, опять же в соцсети, портрета Брежнева.

В то же время в Херсонской области пенсионерку приговорили к пяти годам лишения свободы с заменой на испытательный срок в один год за публикацию фотографии Леонида Брежнева в «Одноклассниках».

«Единичные случаи положительного исхода дел… еще не свидетельствуют о каких-то серьезных изменениях в политической и общественной атмосфере. Об этом свидетельствовала бы правовая и политическая воля Офиса президента и пересмотр всех уголовных дел по политическим статьям, их закрытие и, конечно же, расформирование всех подразделений, которые были причастны к политическим репрессиям. Этого не происходит», — заявил Гожый.

По его словам, в единичных случаях «торжества закона» важную роль играет публичность: консолидация правозащитных и информационных структур.

«Поэтому авангард этих боев — все-таки информационное пространство. А юриспруденция идет, что говорится, в хвосте. Она является формой такой борьбы, но не является ее содержанием. Ибо дела политические и решаются политическими методами», — подчеркнул адвокат.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.