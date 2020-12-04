Невозможно представить будущее соглашения об урегулировании ситуации на Украине без учета позиции России. Об этом рассказал азербайджанский политолог Ильгар Велизаде в интервью изданию Украина.ру

Ильгар Велизаде: кто он © скриншот с видео " Дайджест Москва-Баку" Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган налаживают сотрудничество в военной сфере между Киевом и Анкарой. Также стало высказываться мнение, что пример операции Баку в Карабахе может повлиять на решение Украины силой вернуть территории народных республик Донбасса.

Эксперт отметил, что любой конфликт рано или поздно приводит к мирному соглашению, и в случае Карабаха гарантом мирного соглашения стала Россия.

«Естественно, Украина хочет восстановить территориальную целостность, нам это понятно, поскольку мы тоже в этом направлении работали. Но надо учитывать реальность. А реальность такая, что соседом Украины является Российская Федерация. Я не представляю будущего соглашения об урегулировании ситуации на Украине без учета позиции России», — подчеркнул Велизаде.

Что же касается Южного Кавказа, добавил политолог, то в регионе сегодня создается новая политическая реальность, и в ее создании принимают активное участие Российская Федерация, Азербайджан и Турция.

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