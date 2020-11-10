Инцидент со сбитым российским вертолетом не был в интересах Баку, утверждает азербайджанский политолог Ильгар Велизаде

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

После полутора месяцев ожесточенных боев в Нагорном Карабахе Баку и Ереван при посредничестве России договорились о полном прекращении боевых действий. Армянская сторона согласилась на передачу нескольких районов, а также части территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развёртывается миротворческий контингент РФ в количестве 1960 военнослужащих.

- Ильгар, почему Азербайджан согласился на заключение мира после очевидных военных успехов в Карабахе? Было ли это решение принято под влиянием российского руководства?

— Для людей, которые знают ситуацию изнутри, очевидно, что форма окончательного решения конфликта должна была быть. Было совершенно непонятно, почему сопротивляется армянская сторона, ведь ситуация на поле боя была выиграна Азербайджаном.

Главы России, Армении и Азербайджана заявили об окончании войны в Нагорном Карабахе © REUTERS, Hayk Baghdasaryan/Photolure/File

Для Армении это была бессмысленная война. Принимая во внимание эти обстоятельства и то, что освободить еще несколько районов можно бескровно, спасти жизни очень многих солдат, Азербайджан принял это решение. Это предусматривает деоккупацию азербайджанских территорий и вывод армянских вооруженных сил под гарантии Российской Федерации.

- Накануне подписания мирного договора был сбит российский вертолет в воздушном пространстве Армении, к сожалению, двое наших военных погибли. Повлияла ли эта трагедия на решение сторон? И зачем вообще нужно было открывать огонь, ведь Баку заявлял, что боевые действия ограничатся Нагорным Карабахом, а инцидент произошел вблизи границы с Нахичеванской Автономной Республикой?

— Думаю, что этот инцидент, конечно, повлиял. Сейчас продолжаются разбирательства, азербайджанская сторона принесла свои извинения. Думаю, поступили абсолютно честно в этой ситуации. Кто стрелял и кто отдавал приказ, сейчас президент разбирается с этим. Пока сложно делать однозначные выводы, но очевидно, что это не было в интересах Азербайджана.

Исключительно доверительные отношения между руководством Азербайджана и российским руководством не позволили ситуации выйти за рамки этого инцидента, и, несмотря на это, договор был подписан к взаимному удовлетворению сторон.

Процесс идет, и какие-то детали еще будут предаваться огласке. Не хотелось бы говорить о провокациях, то есть ничего нельзя исключать, произошло то, что произошло…

- Турция — главный союзник Азербайджана. Но усиление Анкары в кавказском регионе беспокоит Россию. Сохранит ли Ильхам Алиев, как вы говорите, доверительные отношения с Москвой?

— В этом случае все точки над i поставлены. Если проанализировать соглашение, то понятно, что никаких проблем между нами и Россией нет. Мы могли потратить еще некоторое время на освобождение своих территорий, да, к сожалению, ценой жизни своих солдат. Однако мы приняли во внимание посреднические усилия России, потенциал Российской Федерации в урегулировании ситуации и согласились на ввод российских миротворцев. Тот уровень доверительных отношений, которые существуют между нами, позволил заключить это соглашение.

Беспорядки в Ереване. За мир в Нагорном Карабахе заплатили высокую цену © Министерство обороны РФ | Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

Сегодня в нашем регионе создается новая политическая реальность, и в ее создании принимают активное участие Российская Федерация, Азербайджан и Турция.

- Армянская сторона опасается повторения геноцида в Карабахе, после того как этот регион перейдет под контроль Баку. Какой будет политика официальных властей Азербайджана в отношении армянского населения?

— Армянская сторона часто апеллирует этими терминами — «геноцид» и так далее. Я бы хотел обратить внимание на то, что на протяжении 30 лет азербайджанское население края, в несколько раз превышавшее армянское население, было депортировано, подвергнуто этническим чисткам.

То есть претензии есть с обеих сторон. Но надо смотреть в будущее, надо думать, как жить дальше. Есть хороший пример Германии и Франции или Германии и Польши. В мировой войне они были непримиримыми врагами. Сейчас они живут мирно, являются партнерами и союзниками.

Есть примеры взаимодействия и сосуществования армян и азербайджанцев в России, на Украине, в Грузии. Эти примеры могут послужить налаживанию новой мирной жизни. Российские миротворцы как раз будут обеспечивать новую форму взаимодействия.

- Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган налаживают сотрудничество в военной сфере между Киевом и Анкарой. Как вы считаете, может ли пример операции Баку в Карабахе повлиять на решение Украины силой вернуть территории народных республик Донбасса, которые объявили о своей независимости после прихода к власти националистов в Киеве?

— Все зависит от того, как трактовать эту ситуацию. Скажем, для Армении это печальный пример. В конце концов, любой конфликт приводит к мирному соглашению. В нашем случае гарантом мирного соглашения стала Россия.

Мы живем не на Марсе, а в этой геополитической реальности, в которой есть такие акторы. Естественно, Украина хочет восстановить территориальную целостность, нам это понятно, поскольку мы тоже в этом направлении работали. Но надо учитывать реальность. А реальность такая, что соседом (Украины) является Российская Федерация. Я не представляю будущего соглашения об урегулировании ситуации на Украине без учета позиции России.

- А как скажутся итоги президентских выборов в США на будущие отношения Баку и Вашингтона?

— С позиции сегодняшнего дня Вашингтону не до нас. Думаю, традиционные отношения продолжатся, так как интересы Вашингтона пересекаются с интересами Азербайджана в целом ряде направлений, в том числе и в реализации энергетических проектов в регионе с участием американских нефтяных компаний.

С другой стороны, надеюсь, что Байден тоже будет осуществлять прагматичную линию. Главное, чтобы не было попыток вмешательства во внутренние дела. Если таких попыток не будет, то серьезных изменений в худшую сторону ожидать не приходится.