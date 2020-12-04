Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич не видит никаких отличий в политике Джо Байдена и Дональда Трампа в отношении проекта «Северный поток – 2». Он сказал об этом изданию Украина.ру

В вопросе «Северного потока – 2» мнения Байдена и Трампа сходятся — Пушков © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Я уверен, что три конгрессмена, которые разрабатывали еще первый пакет санкций, который был достаточно эффективен… придерживались прежде всего антироссийской риторики. Украина была им, извините, до одного места. Это просто война шла против России», — заявил Марунич.

Он подчеркнул, что у США нет альтернативных вариантов воздействия на ход проекта.

В декабре 2019 года США ввели санкции против «Северного потока — 2», потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. В октябре США расширили санкции, распространив их также на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.