Политика Соединенных Штатов Америки в отношении газопровода «Северный поток-2» не может измениться после ухода Дональда Трампа с поста президента США, рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич изданию Украина.ру

- Дмитрий, появилось сообщение, что украинские эксперты помогают американцам в разработке санкций против «Северного потока-2». В частности, утверждается, что идея пригрозить санкциями компаниям, участвующим в прокладке трубопровода, принадлежит украинским специалистам. Насколько это соответствует действительности?

— Для этого не нужно быть украинским экспертом. Любой человек, обладающий интеллектом, посоветовал бы нечто подобное.

«Северный поток – 2»: Германия готовится к «решающей схватке» с США © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Я не вижу в этом ничего оригинального — такие санкции мог подготовить даже выпускник средней школы. Тут все достаточно просто.

Но, с другой стороны, все равно этот трубопровод будет построен. Конечно же, в Киеве есть на этот счет какие-то иллюзии — людям же нужно бороться, как-то отрабатывать зарплату, — но люди здравомыслящие понимают, что проект будет завершен.

- Однако остается вопрос о сроках. Мы помним, что американские санкции практически заморозили строительство на год, и сейчас появилась информация, что будут продолжать строительство в декабре и по расчетам уже зимой 2021 года он будет введен в эксплуатацию. Как вы считаете, это реально?

— Это вполне реалистичный сценарий. Вы ссылаетесь на сообщение консорциума Nord Stream 2. Действительно, уже каких-либо препятствий для реализации проекта нет, кроме, вероятно, погодных условий, которые в зимний период на море не самые оптимальные.

Очевидно, что консорциуму следовало бы поспешить, но тут было много вопросов относительно того, почему не строился трубопровод после того, как датские власти дали наконец свое разрешение летом текущего года.

Думаю, в консорциуме руководствуются в том числе некими мотивами, которые связаны с объемами потребления газа в Евросоюзе. Сейчас продолжает иметь место депрессивная ситуация с точки зрения потребления газа. Его много, он относительно дешев.

Хотя надо отметить, что с летних минимумов он подскочил в цене примерно в два с половиной раза.

Но в целом все равно газа много, и он дешевый, он только-только выходит на уровни аналогичного периода прошлого года. И именно поэтому, наверное, не спешат пока завершать строительство.

С точки зрения организации работ осталось построить порядка пяти процентов линейной части, но поскольку все это подвязано и на инфраструктурные проекты на суше, невозможно бесконечно откладывать.

Поэтому я думаю, что проект будет завершен в какие-то обозримые сроки, вполне вероятно, что и до конца февраля 2021 года.

- Большой вклад в препятствование «Северному потоку-2» внес президент США Дональд Трамп. А что может сделать для остановки проекта Джо Байден? Может ли он как-то изменить курс, проложенный Трампом?

— Я не вижу никаких отличий в политике Байдена и Трампа, который никогда не был пророссийским. Байден будет примерно таким же.

Для спасения США. Как Байден может использовать «Северный поток – 2» © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Я уверен, что три конгрессмена, которые разрабатывали еще первый пакет санкций, который был достаточно эффективен — вы помните, компания Allseas ушла из проекта, и он был задержан примерно на год, — придерживались прежде всего антироссийской риторики.

Украина была им, извините, до одного места. Это просто война шла против России, и не знаю, что там им украинские эксперты рекомендовали. Очевидно, они будут продолжать свою линию, и я не вижу, что они могут сделать, кроме этого.

Военные корабли отправлять к месту строительства «Северного потока-2»? Это безумие. Максимум, на что они сподобятся, это на действия, направленные против субъектов хоздеятельности с тем, чтобы ограничить возможность их участия в реализации проекта.

- Сейчас из-за пандемии снижается количество потребления газа, снижается спрос на газ. Если «Северный поток-2» все же будет достроен, а пандемия, судя по всему, это история долгая, тогда, может, не будет больше транзита газа через Украину?

— Начнем с того, что «Газпром» подписал контракт с условиями «качай или плати», и в этом году он оплатит гарантированно 60 млрд кубов, хотя очевидно, что не выберет, в следующем году — гарантированно 40 млрд. Так что оплата будет.

То, что объемы транзита через Украину будут снижаться, это наиболее вероятный сценарий. Вопрос в том, что будет через пять лет. Есть несколько вероятных вариантов развития событий. Но пока на протяжении 2021 и еще трех лет «Газпром» гарантированно оплатит украинской стороне 40 млрд кубометров транзита по ставке $2,63 за тысячу кубов на сто километров, даже если не выберет эти объемы транзита. А если превысит, то будет оплачивать дополнительно.