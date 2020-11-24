Желание Александра Лукашенко диверсифицировать поставки энергоресурсов понятно, как понятно нежелание России не пускать на белорусский рынок конкурентов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из лидеров движения «Гражданское согласие» Артем Агафонов

Белорусский мираж. Почему Лукашенко не может честно работать с Россией © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко заявил, что Минск хотел бы купить в Казахстане и Туркмении нефть и газ, но Россия не разрешит их транспортировку по своей территории.

По словам собеседника издания, решение должно приниматься исходя из соображений экономической выгоды и политической целесообразности.

Тем не менее с точки зрения экономической выгоды лучшие условия, чем Россия, ни один из внешних поставщиков энергоресурсов предложить не может.

«Это уже многократно доказано на практике, а эпопея с поисками альтернативной нефти в начале этого года имела катастрофические последствия. С точки зрения политики любая напряженность в отношениях с Россией навредит и Беларуси, и в первую очередь самому Лукашенко», — сказал политик.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.