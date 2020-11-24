Ранее президент Александр Лукашенко заявил, что Минск хотел бы купить в Казахстане и Туркмении нефть и газ, но Россия не разрешит их транспортировку по своей территории.
По словам собеседника издания, решение должно приниматься исходя из соображений экономической выгоды и политической целесообразности.
Тем не менее с точки зрения экономической выгоды лучшие условия, чем Россия, ни один из внешних поставщиков энергоресурсов предложить не может.
«Это уже многократно доказано на практике, а эпопея с поисками альтернативной нефти в начале этого года имела катастрофические последствия. С точки зрения политики любая напряженность в отношениях с Россией навредит и Беларуси, и в первую очередь самому Лукашенко», — сказал политик.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.