Дальнейшее насилие со стороны власти будет порождать ответное насилие, и так — по спирали. Вполне вероятно, что в ближайшие месяцы мы получим полноценную городскую герилью, считает Артем Агафонов, один из лидеров белорусского «Гражданского согласия»

- Артем, скоро состоится Всебелорусское народное собрание. На нем Лукашенко вроде как сообщит о том, как будет реформирована Конституция. Что вы думаете об этом?

— До сих пор Всебелорусское собрание было, скорее, декоративно-пропагандистским форумом, ничего общего с народовластием не имевшим. Обычно оно было частью избирательной кампании Лукашенко, там принимались планы на пятилетку, делались программные заявления вождя, однако сторонний человек стать делегатом не мог, и альтернативные точки зрения там не звучали.

Судя по всему, что-то подобное будет и сейчас. Однако, если раньше основная часть общества относилась к этим форумам безразлично и даже у оппозиции они особых эмоций не вызывали, кроме критики за бестолково потраченные деньги, сейчас же обстановка в стране дестабилизирована, а Всебелорусское собрание является ключевым инструментом конституционной реформы. В этих условиях тот факт, что уполномоченные непонятно кем лукашенковцы будут, пусть даже номинально, решать, какой должна быть Конституция, способен стать лишь дополнительным дестабилизирующим фактором.

- Лукашенко начал говорить о многовекторности, но вот о диалоге с обществом и оппозицией, а также о транзите власти — нет.

— Именно так. По крайней мере, не хочет идти ни на какой диалог. Это очевидно по тому лозунгу, который он запустил после выборов: «Любимую не отдают». В его понимании нет никакого транзита власти, демократических процедур и прочего. У него хотят забрать любимую. Власть, страну — не знаю, ему видней. А он — не отдает.

О том, что «любимая» может иметь самостоятельное мнение, речи вообще не идет. В общем, до толкиеновской «моей прелести» — один шаг. Сейчас Лукашенко вновь почувствовал себя уверенно и будет пытаться править по-старому. Вот только получится ли?

- Вы, как политик, которого можно назвать пророссийским, что думаете о пророссийских силах Белоруссии?

— Пока я вижу три новые силы, претендующие на то, чтобы называться пророссийскими: «Союз» Луща, «Родину» Шапко и «Единое Отечество» Иванова. Ну, и свое «Гражданское согласие», не буду скромничать, тоже. Его перспективы пусть оценивают сторонние наблюдатели. Что касается первой тройки, то это, скорее, не пророссийские, а пролукашенковские структуры, что далеко не одно и то же. Какой-то серьезный потенциал из них имеет только партия Луща.

Она уже обласкана властью, ее пиарит государственное телевидение, политическая ангажированность которого у нас абсолютна. Но перспективы «Союза» — это очередная провластная управляемая из Администрации президента партия, только с пророссийской риторикой, созданная для привлечения соответствующего электората и демонстрации Кремлю, что сторонники союза есть, действуют легально, может быть, даже будут представлены в парламенте, но слабы и малочисленны, а основная часть общества якобы за многовекторность.

Что касается «Родины» и «Единого Отечества», то это, скорее, политические фрики. Причем по факту антироссийские, любящие поговорить об «оккупированной» России, в которой правит «компрадорский режим» и для которой лукашенковская Беларусь должна стать примером для подражания. Никаких серьезных перспектив у них я не вижу.

- Всё, протесты пошли на спад? Радикализации больше не будет?

— Протесты идут на спад по численности, это очевидно. Но при этом протестный потенциал никуда не делся, десятки тысяч задержаний и массовое насилие этот протестный потенциал только усиливает. Власть эффективно душит открытый и в основном мирный протест, но при этом загоняет протест в подполье, где он радикализуется. Сейчас мы уже наблюдаем тактику индивидуального террора со стороны протестующих.

Взрывы и поджоги автомобилей и недвижимости силовиков уже стали обыденным явлением. Дальнейшее насилие со стороны власти будет порождать ответное насилие, и так — по спирали. Вполне вероятно, что в ближайшие месяцы мы получим полноценную городскую герилью.

- Лукашенко говорит, что хотел бы купить энергоносители у Туркмении и Казахстана, но Россия не разрешает их транзит. Насколько его претензии обоснованны?

— Желание диверсифицировать поставки понятно, как понятно нежелание России не пускать на белорусский рынок конкурентов. Тут решение должно приниматься исходя из соображений экономической выгоды и политической целесообразности.

С точки зрения экономической выгоды лучшие условия, чем Россия, ни один из внешних поставщиков энергоресурсов предложить не может. Это уже многократно доказано на практике, а эпопея с поисками альтернативной нефти в начале этого года имела катастрофические последствия. С точки зрения политики любая напряженность в отношениях с Россией навредит и Беларуси, и в первую очередь самому Лукашенко.