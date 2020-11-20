С декабря ситуация для президента Белоруссии Александра Лукашенко начнет ухудшаться, считает политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Ближайшие два месяца время будет работать на Лукашенко, потому что протесты буду замораживаться. С конца декабря по февраль время заработает против Лукашенко, потому что придет администрация Байдена, кроме того, в декабре будет объявлен преемник госпожи Меркель, и не факт, что он будет комфортен для Лукашенко», — сказал Абзалов.

Дмитрий Абзалов: Лукашенко надеется пересидеть протесты в Белоруссии, но мир изменился © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Ситуация для Лукашенко будет меняться в худшую сторону с декабря, поэтому если он собирается маневрировать, то делать это надо сейчас», — добавил политолог.

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