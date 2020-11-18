В нынешней ситуации Москва хочет конвертировать свою политическую поддержку Александра Лукашенко в экономический ресурс, как делают все страны, считает политолог Дмитрий Абзалов

Об этом Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций, рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Александр Лукашенко сообщил, что планирует подробно рассказать о готовящихся изменениях в Конституцию страны на Всебелорусском народном собрании, которое состоится в конце января — начале февраля следующего года.

- Дмитрий, о чем белорусский лидер может рассказать на этом собрании?

— В январе пройдет инаугурация Байдена, который, судя по всему, попытается ввести санкции в отношении Белоруссии, серьезно их расширить и углубить. Поэтому Лукашенко попытается перехватить повестку. Взаимодействие новой американской администрации с белорусской оппозицией будет более интенсивным, чем у администрации Трампа.

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С этой точки зрения перехват повестки вдолгую, то есть это попытка перевести внимание на январь с целью минимизировать протесты сейчас. На фоне холодного сезона численность массовых акций будет сокращаться, что уже было видно по прошлым выходным. Поэтому Лукашенко пытается показать, что не сливает Конституцию, а форсирует процесс.

- А будут ли считаться легитимными в белорусском обществе решения, принятые на этом собрании, ведь там, скорее всего, соберутся сторонники Лукашенко, а не его противники?

— Всебелорусское народное собрание — это аналог советской схемы. Схема в следующем: народное собрание, как правило, утверждает решения, которые были ранее анонсированы. Понятно, что ему необходимо легитимизировать сами изменения, но без привлечения оппозиционеров. В зависимости от того, какой будет ситуация в январе, это собрание будет происходить по-разному.

Оно может происходить в классическом формате, то есть будут приглашены все провластные игроки, которые все дружно примут. Если же ситуация будет не очень стабильной, вероятность чего высокая, то, скорее всего, на каких-нибудь приставных лавках там будут находиться оппозиционеры, которые будут легитимизировать этот процесс. Другое дело, насколько оппозиция согласится на это, потому что оппозиция в Белоруссии разная.

Во-первых, там есть системные оппозиционеры, которые допускались к избирательным кампаниям, связанные с европейским направлением. Их не очень много, но они есть. Есть и радикальная оппозиция. Основная задача Лукашенко — перехватить именно умеренную составляющую, рассчитывая на усталость от радикальных действий.

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Ближайшие два месяца время будет работать на Лукашенко, потому что протесты буду замораживаться. С конца декабря по февраль время заработает против Лукашенко, потому что придет администрация Байдена, кроме того, в декабре будет объявлен преемник госпожи Меркель, и не факт, что он будет комфортен для Лукашенко.

Напоминаю, что именно Германия и Франция сдерживали серьезные секторальные санкции против Белоруссии. Насколько новые игроки станут принимать во внимание эту позицию, вопрос открытый.

Ситуация для Лукашенко будет меняться в худшую сторону с декабря, поэтому если он собирается маневрировать, то делать это надо сейчас.

- Вы рассказали о затухании протестной активности в холодное время года, упомянув в качестве обратного примера Украину, где пик противостояния протестующих и силовиков пришелся на самое холодное время года. Но в Минске недавно погиб оппозиционер Роман Бондаренко. Повлияет ли его смерть на активизацию протестов?

— Сразу после его смерти были активизированы массовые акции именно на территории Минска. Их общая численность была меньше, чем неделю назад, при этом агрессивность была выше, белорусские правоохранители применяли спецсредства. На самом деле это характерно для протестных акций — постепенно умеренная масса на фоне температурного режима уходит, остается боевое ядро.

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То есть эта неделя будет серьезной проверкой для оппозиции. Если после сакральной жертвы им удается удержать численность протестующих до 100 тысяч, то это говорит о том, что они удерживают повестку. Если произойдет затухание, то это серьезно ослабит позиции. Все будет решаться в эти выходные, за Лукашенко будет природа, за оппозицию — мобилизация.

Посмотрим, что произойдет, но с большой долей вероятности в такой схеме происходит следующее: численность снижается, но активность усиливается.

- Накануне Лукашенко заявил, что готов отказаться от политики многовекторности, если Минску предложат «нормальные условия». На ваш взгляд, что имел в виду белорусский лидер?

— Фраза о том, что я готов отказаться от политики многовекторности, если мне предложат особые условия, и есть политика многовекторности. Сразу после спада протестной активности были интенсивные переговоры с главами субъектов РФ, с экономическим блоком по активизации экономического сотрудничества.

Но что произошло за это время? Мы АЭС достроили на собственный кредит… Где обещанный Лукашенко порт и терминал?

Особенность Лукашенко заключается в том, что, когда ему тяжело, он начинает вести переговоры. Эти переговоры сопровождаются серьезными высказываниями, но необходимы конкретные решения. Напоминаю, существует риск ареста активов Белоруссии в Прибалтике, тем не менее белорусский транзит на российские порты не перебрасывается.

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Чтобы произошли конкретные шаги, Лукашенко должен их принять. Он почему-то считает, что Москва будет его поддерживать всегда только потому, что у нас будут парламентские выборы. Его основной аргумент: сегодня мы, завтра вы. Это хороший аргумент, но он никак не связан ни с калием, ни с нефтепродуктами, ни с ценой на энергоносители.

- То есть Лукашенко ожидает возникновения взрывоопасной ситуации в России?

— Он это использует в качестве аргумента. Его точка зрения заключается не в том, что вы помогайте нам, а мы перекинем за это ваши энергопотоки, а в том, что помогайте нам, иначе будет хуже. Это позиция, которая не предполагает экономических переговорных процессов в принципе. Дайте нам кредит, иначе у вас будет революция. Лукашенко апеллирует к морально-этическим чувствам, хотя сам играет по экономическим правилам.

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Очень многие перед тем, как стали блокировать счета, вообще не думали, что это проблема. Например, считалось, что Huawei too big to fall (слишком большой, чтобы упасть), а его завязали санкциями, и сейчас он благополучно загибается. Ситуация в современном мире переходит в такую фазу, когда пересидеть нельзя и нужно принимать решения, которые экономически не очень выгодные, но защитные.

Пока что позиция Минска заключается в том, что можно пересидеть, но мир уже изменился, и обратно его не вернуть.

- А переговоры с Казахстаном о поставках нефти — это тоже попытка шантажа России?

— Лукашенко уже несколько раз договаривался с Казахстаном о поставках нефти и газа, но как он собирается поставлять их? Значительная часть газопроводов находится на территории России, и поставлять по ним газ практически невозможно.

Что касается нефти, то он будет использовать дорогу Российской Федерации. Тогда не совсем понятно, зачем Москве перегонять нефть из стран Таможенного союза в направлении Белоруссии для замещения российской нефти. Логики в этом вообще никакой нет.

Если он собирается действовать обходным маневром, через Украину, то следующий вопрос: какова будет цена этой нефти? Российская цена даже с пошлинами значительно ниже, чем любой внешний альтернативный вариант.