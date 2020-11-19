Экс-президент Украины Петр Порошенко на фоне вероятной победы Джо Байдена делает громкие заявления и надеется снова быть на коне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко

Тайные дела. Минфин США раскрыл офшорные схемы украинских олигархов © CC0, Pixabay Петр Порошенко вскоре после того, как американские СМИ сообщили о победе Байдена на выборах, заявил, что Киев может получить весомую поддержку от администрации нового президента.

«Порошенко делает громкие заявления, не особо вникая в суть вопроса. Он надеется, что сейчас придет Байден, вспомнит о дружеских отношениях с Порошенко, и он снова будет на коне. Хотя я думаю, что на самом деле Байдену и его команде предпочтительнее забыть, кто такой Порошенко, забыть о таких словах, как «Украина», Burisma, «скандал с Хантером Байденом» и так далее», — рассказал политолог.

Кость Бондаренко полагает, что Украина вряд ли будет в числе приоритетов американской политики.

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