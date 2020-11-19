Политический консультант Сергей Слободчук в интервью изданию Украина.ру рассказал, в чем была причина конституционного кризиса на Украине

На Украине возник конституционный кризис после того, как 27 октября Конституционный суд на закрытом заседании признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование.

НАПК во исполнение решения КСУ закрыло доступ к Реестру электронных деклараций. В НАПК заявили, что судьи приняли это решение в собственных интересах, поскольку ведомство возбудило против них дела за недостоверное декларирование.

Сергей Слободчук: Зеленскому надо помнить, что попытка госпереворота не имеет срока давности © скриншот Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание СНБО и внес в Раду проект закона, которым предлагается признать, что решение суда принято в условиях реального конфликта интересов. Полномочия состава КСУ, который действовал на момент принятия им этого решения, согласно проекту закона, прекращаются со дня вступления в силу данного закона.

«Конституционный суд признал, что не соответствуют Конституции ряд норм законов. Что нужно дальше делать? Единственный правовой способ — принять новые нормы законов. Да, в теории это просто. А на практике? А что, если в Раде нет большинства? Ранее старались как-то оттягивать момент констатации этого факта, старались не концентрировать внимание на этой проблеме. А сейчас надо найти хотя бы 226 голосов, но их нет. Все фракции выступили против давления на Конституционный суд, депутатские группы тоже выступили против. И где же взять голоса?», — отметил эксперт.

По его словам, когда в Раде начнется голосование, все увидят, что большинства на самом деле нет.

«И что дальше делать? Дальше ситуация может начать развиваться по принципу снежной лавины. Местные выборы — неудачные результаты, нет большинства в Верховной Раде, повалилась фракция «Слуга народа»… Вот один из опасных сценариев, которые пытается сейчас «зажать» власть», — заключил Слободчук.

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