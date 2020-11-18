— Сергей, в Украине с огромным вниманием следили и следят за ходом президентских выборов в США. Эксперты и политики предсказывают разные последствия их исхода для Украины — в зависимости от того, кто возьмёт верх. Как Вы думаете, какое влияние окажут американские выборы на украинские дела?

— Влияние будет заключаться в следующем. Либо демократы усилятся, следовательно, в Украине усилится вся эта грантовая тусовка. Либо всё останется так, как оно есть сейчас. Потому что, скажем, при власти республиканцев Украиной как рулили, так и рулят соросята и грантоеды, разве что у них нет выхода и поддержки на самом верху.

«Выборы закончились». Эксперт объяснил, почему американские политики не будут сторониться Украины
«Выборы закончились». Эксперт объяснил, почему американские политики не будут сторониться Украины
© Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
Для республиканцев, если у них и есть какие-то планы относительно Украины, то эти планы банально некому здесь воплощать в жизнь. Потому что своих людей у них нет. При всём при том, разумеется, могут быть какие-то санкции в отношении тех, кто пытался как-то повлиять на исход выборов в США. Это Андрей Деркач, Давид Жвания и т.д. — те, кто озвучивал свои «компроматы». Соответственно, они могут как круто подняться, если в Америке выиграют те, кому они помогали, либо, в другом случае, круто упасть.

Скажем, Офис президента командировал Андрея Деркача неформально руководить «Энергоатомом». Именно его люди сейчас проводят там реорганизацию, контролируют финансовые потоки. А в «Энергоатоме» финансовые потоки многомиллионные. Казалось бы, если Зеленский и компания так за Байдена, то должны дистанцироваться от человека, который нанёс серьезный информационный удар по кандидату от демократов.

Поэтому возникает интрига. Интересно, если выиграет Байден, как в Белом доме расценят такую игру? Ведь на словах Зеленский вприпрыжку бежал поздравлять Байдена. А на деле, выходит, сделали ставку на Трампа и помогали именно действующему президенту США? И это не единственный интересный такой ребус.
В общем, всё зависит от того, кто выиграет в США. Если выиграют «свои» — то могут отблагодарить. А если «чужие» — так и бумеранг может прилететь.

В остальном, кто бы ни выиграл, эти выборы уже нанесли серьёзный удар по имиджу США.

— Почему?

Украина озвучила официальную позицию по выборам в США
Украина озвучила официальную позицию по выборам в США
© Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
— Потому что, извините, голосовать по почте письмами — это XIX век. Скачок явки за Байдена, доказанные фальсификации, несусветные цифры явки, когда голосовали люди, которым по сто лет… Оказалось, что светоч демократии свои выборы абсолютно цинично фальсифицирует и творится полный беспредел.

Так что удар по имиджу Америки нанесён, независимо от того, кто выиграет. И победа эта будет очень неоднозначная, будь победителем Трамп или Байден.

— Удар по имиджу страны, которую представляли нам как образец демократии?

— По имиджу страны, но и по имиджу тех, кто представлял США как образец демократии.

— А для украинского народа, судя по всему, вряд ли что-то изменится?

— Для народа, конечно, ничего не изменится.

— Народ Украины, тем временем, тоже сделал свой выбор на местных украинских выборах. Хотя об окончательных результатах тоже говорить пока рано, они не установлены, но всё же, на Ваш взгляд, что-то изменили эти местные выборы?

— По поводу местных выборов я бы перефразировал юмористическую фразу и сказал бы так: «В вашей фальсификации выборов не обнаружено». Результаты не то чтобы не установлены, результаты пока что ещё до конца не сфальсифицированы.

Политолог Золотарев объяснил, что показали местные выборы на Украине
Политолог Золотарев объяснил, что показали местные выборы на Украине
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
Смотрите, на территории Украины ЦИК создал всего 32 035 избирательных участков — это в среднем 1083 избирателя на участок, не считая спецучастков. Понятно, что в сельской местности на участке может жить меньше избирателей, в городе больше. Но средние цифры вот такие.

Это теория. А как это работает на практике? Извините, но на практике после 20:00, когда заканчивается голосование, и до 06:00 утра на стандартном избирательном участке в Киеве, где примерно 2000–2200 избирателей, мы успевали посчитать и пересчитать голоса два-три раза. Внимание, вопрос: так что на самом деле считали в Киеве две недели? И точно такая же ситуация по регионам.

— Действительно, что считали?

— А я объясню что: шёл договорняк между группировками. Кличко еле вытащили хоть куда-то. Взамен на обещание должностей в коммунальных предприятиях и в мэрии Киева группировки согласились погасить голоса своих кандидатов, согласились добросить голоса в пользу Кличко, согласились не подавать в суд. Вот и всё. Уже утром в понедельник были понятны все результаты, так что же считали? А ничего не считали. Шла абсолютно циничная фальсификация, причём согласились на позорные 50% с копейками, даже не на 51% — этого, как говорят математики, необходимо и достаточно.

Но — кого винить? Какая была явка избирателей? Все, кто остался дома, они, по факту, поддержали эту власть. Пока народ не пойдёт и не проголосует, ничего не изменится.

— Почему же народ не идёт голосовать?

— Политтехнологи, работавшие в разных уголках Украины, говорят одно и то же. Если свести к общему знаменателю, то вот две главные позиции. Первая: люди не верят власти и не хотят её выбирать. Вторая: кроме того, они не верят, что выборы могут что-то изменить.

Но давайте тогда и третий момент добавим — в качестве приговора: если ничего не делать, а сложить лапки и сидеть, то точно ничего не изменится.

Резюмируем: эти выборы были даже более грязные, чем выборы 2015 года, и гораздо более грязные, чем при «донецких» в 2010 году. Разве что сейчас уже сформировалась абсолютно «своя» мафия в избиркомах, которая фальсифицирует результаты так, как скажут.

Руслан Бизяев: Местные выборы на Украине дали больше вопросов, чем ответов
Руслан Бизяев: Местные выборы на Украине дали больше вопросов, чем ответов
© Facebook, Руслан Бизяев
Я спрашивал людей, которые работали в Киеве, в других городах и областях, они говорят, что выборов, по сути, нет, этот результат никак с волеизъявлением граждан не соотносится. Это конкуренция «сеток», когда вышли проплаченные и проголосовали, и членов комиссий, которые фальсифицируют результаты в пользу того, кто их купил. Вот, собственно, и всё. Понятно, что для того, чтобы этот механизм работал бесперебойно, нужна «крыша», потому что либо посадят, либо попьют много крови полиция и прокуратура.

— Звучит мрачновато. Значит, на будущих выборах можно рассчитывать только на более высокую активность избирателей?

— Да. И на конкуренцию элит, которые будут — если будут — отслеживать фальсификации. Классический пример борьбы против фальсификаций — это выборы 2004 года, когда была организована машина противодействия. Только спустя годы один из руководителей кампании Ющенко мне рассказал, что процент фальсификации на Западной Украине был такой же, как и на Восточной. Просто «донецкие» не озаботились тем, чтобы поймать «оранжевых» на фальсификации.

Или, например, у нас на выборах в 2015 году было много случаев, когда просто тот или иной член комиссии заставлял пересчитывать голоса. И вдруг всплывали более сотни испорченных бюллетеней, оказывалось, что эти голоса записали в протоколы в пользу кандидатов от власти, и т.д.

— Получается, что украинские местные в данном случае и американские президентские выборы выглядят в этом смысле как близнецы-братья…

— Конечно. Есть и другие нюансы. В Киеве, скажем, идёт дискуссия, что было бы, если бы «зелёные» выдвинули другого кандидата — может быть, тогда Кличко уже сидел бы где-нибудь в Гамбурге и пил пиво, а не изображал бы мэра столицы.

Почему выдвинули кандидата, которая заняла пятое место, о которой киевляне говорят, что у нее просто на лбу написано: «Я чужой для Киева человек»? Люди начали постить в соцсетях картинки — и я знаю этих людей, это люди не купленные — стали постить картинки такого плана, например: кандидат Ирина Верещук на фоне автобуса «Киев — Рава-Русская». Этот кандидат — она даже ничего плохого не совершила, просто всеми своими словами, заявлениями доказывала, что она для столицы чужой человек. Уровень города Рава-Русская с населением в 12 тысяч человек — эта даже не уровень киевского ЖЭКа. Чем она собралась руководить, подумали избиратели — может, лучше уж пусть Виталий Кличко, у него хотя бы мафия своя, которая разделила потоки и потому знает, чем и как заниматься. А в случае победы «Равы-Русской» что будет?

— Считаете, что «слуги» преднамеренно выставили слабого кандидата?

— Да, в столице Офис президента выборы просто слил. Смотрите, какие симптомы об этом свидетельствуют. Во-первых, тянули до осени — якобы выбирали самого достойного кандидата. А если хотят выиграть, то начинают за год, за полгода хотя бы. Леонид Черновецкий, который сенсационно выиграл в 2006 году, начал кампанию за несколько лет.

Во-вторых, выдвинули Ирину Верещук, у которой слабая узнаваемость. И времени улучшить узнаваемость ей просто не дали. Но всё это было не просто так — это были договорённости между Офисом президента и окружением Кличко.

Думается, теперь «клички» радостно кинут «зелёных», сказав примерно так: «О чём с вами договариваться? Вы же выборы проиграли».

— Зеленскому и «зелёным» сейчас надо бы подумать и о последствиях конституционного кризиса, о той ситуации, которая сейчас сложилась вокруг Конституционного суда. Как считаете, в чём причины кризиса и как могут развиваться события?

— Насколько я знаю, на Конституционный суд влияют Ахметов и группа «Приват». Вот они и повлияли на то, что КС сформулировал сою позицию по ряду резонансных вопросов. Я никакой проблемы в действиях КС не вижу, потому что тема земли, тема антикоррупционных органов — к ним действительно есть масса вопросов.

Зеленский может распустить Конституционный суд - представитель президента
Зеленский может распустить Конституционный суд - представитель президента
© president.gov.ua
Конституционный суд принял решение, что часть норм не отвечает Основному закону. В чём проблема? Хорошо, работайте в конституционном поле, примите новое законодательство. А этот балаган, когда какие-то активисты едут к дому главы Конституционного суда с виселицей, — это беспредел. В правовом государстве им всем пришлось бы минимум отсидеть в участке, а максимум — получить сроки. Это давление на суд.

А президент Зеленский, который начал ссылаться на мнение улицы? В данном случае этот кризис не конституционный, это кризис политический. И этот кризис показал, кто во что горазд, кто чего стоит.

И тут я бы сказал так: надо бы «зелёным» всё-таки задуматься над тем, что такая политика, когда давят на независимую ветвь власти, это имеет все признаки государственного переворота. А это преступление без срока давности. Потому что бумеранг ещё может потом прилететь.

Я помню кризис 2007 года, когда Ющенко всё никак не мог решиться на роспуск Верховной Рады. Но всё же подписал указ. Почему тогда проиграли «донецкие»? А потому, что «донецкие» пошли тогда на захват Генпрокуратуры. А это первый признак государственного переворота — захват силовым органом другого государственного органа. Потому «донецких» поставили перед «вилкой» — либо обвинение в госперевороте, либо роспуск Верховной Рады и досрочные выборы. Президент Австрии тогда был единственным, кто поддержал Януковича, остальные главы государств не поддержали, потому что вопиющий, действительно, случай: сотрудники МВД выбивали двери в ГПУ. Фактически это был захват одного государственного органа другим.

Точно так и теперь происходит. И бумеранг может вернуться через годы, когда «зелёных» привлекут за незаконные действия.

Что до причин происходящего, тут можно предположить, что есть у инициаторов такой дальний прицел. Конституционный суд признал, что не соответствуют Конституции ряд норм законов. Что нужно дальше делать? Единственный правовой способ — принять новые нормы законов. Да, в теории это просто. А на практике? А что, если в Раде нет большинства? Ранее старались как-то оттягивать момент констатации этого факта, старались не концентрировать внимание на этой проблеме. А сейчас надо найти хотя бы 226 голосов, но их нет. Все фракции выступили против давления на Конституционный суд, депутатские группы тоже выступили против. И где же взять голоса?

Сейчас бросятся голосовать, и все увидят: нет большинства. Коалиции нет. И что дальше делать? Дальше ситуация может начать развиваться по принципу снежной лавины. Местные выборы — неудачные результаты, нет большинства в Верховной Раде, повалилась фракция «Слуга народа»… Вот один из опасных сценариев, которые пытается сейчас «зажать» власть.

— Наконец, как мы видим, решение Кабмина объявить так называемый карантин выходного дня вызвало очень активное недовольство в обществе. Насколько это решение можно назвать оправданным? Критики подчёркивают нелогичность такого шага. Действительно, если пять дней в неделю все будут работать и перемещаться в общественном транспорте, то что даст такой двухдневный карантин?

Украинский депутат сравнил введение карантина выходного дня с лечением подорожником
Украинский депутат сравнил введение карантина выходного дня с лечением подорожником
© Facebook, Ярослав Железняк
- Если рассматривать карантин выходного дня как «разведку боем», тогда всё логично. Дело в том, что правящие круги разделились: часть, во главе с премьером Денисом Шмыгалем, выступают за полный локдаун, а другая часть боится, что будет массовое народное негодование. Поэтому Кабмин и пошёл на такой шаг, как карантин выходного дня.

Во-первых, выборы закончились, а ждали именно конца того действа, что называется «выборами», в кавычках… Во-вторых, план власти такой: посмотреть, как народ будет реагировать. Если протесты будут слабыми — значит, можно идти на полный локдаун. А если негодование народа будет сильным и яростным — тогда, скорее всего, все спишут на Шмыгаля, а остальные «соскочат» с темы. Собственно, посмотрите Согласительный совет в Верховной Раде — часть депутатов уже начала откровенно «съезжать».

Здесь надо учесть, что премьер Шмыгаль — фигура не политическая, за него никто на выборах не голосовал и никто его никуда не выбирал. Поэтому ему и не стоит бояться непопулярности. Он боится разве что недовольства олигархов Ахметова, Коломойского, Пинчука и других. Но, как ушлый человек, он на интересы олигархических групп и внешних игроков, естественно, не рискнёт посягнуть.

В целом складывается впечатление, что Кабмин и Офис президента просто копируют иностранные практики, не понимая, что делать в данной ситуации. Точнее, даже точно знаю, что ни в Кабмине, ни в ОП не понимают, как противостоять эпидемии. Зато хорошо знают, как на этом заработать. Говоря языком Уголовного кодекса, руководствуясь корыстными мотивами и по предварительному сговору…