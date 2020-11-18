Грузинский политолог Арчил Сихарулидзе в интервью изданию Украина.ру рассказал, могут ли перекинуться протестные настроения в Армении на близлежащие страны, такие как Грузия и Азербайджан

«Начнем с того, что в Грузии и так уже маленькая нестабильность, то есть протесты уже есть, поэтому можно сказать, что это от Грузии к Армении перешло, а не наоборот. В Баку навряд ли: режим довольно-таки строгий, таких митингов там не следует ожидать. Единственный митинг, который в Баку может произойти и привести к радикальным последствиям, это если Ильхам Алиев проиграет войну, как, например, в этом обвиняют Пашиняна», — отметил эксперт.

Арчил Сихарулидзе: Госсекретарь США Помпео напомнит политическим элитам Грузии об интересах Америки в регионе © Sputnik / Vladimir Umikashvili

«Несмотря на то что мы братские народы, мы сильно отличаемся восприятием мира, это обусловлено реформами последних 15 лет в Грузии. Поэтому ожидать того, что Армения как-то может влиять на нас, — это навряд ли. Кстати, в этом одна из главных проблем: мы настолько рядом живем, настолько мало влияния друг на друга имеем, что по сути мы не знаем, что происходит в наших республиках», — добавил Сихарулидзе.

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