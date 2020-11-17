По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, Украина в группе по Донбассу демонстрирует лишь издевательство над Минскими соглашениями. Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру

Зеленский обратился к жителям Донбасса по-русски © пресс-служба президента Украины

Однако «дорожная карта» от Украины, по его словам, это исключительно фантазии, к тому же еще порошенковской поры. Украинская сторона, отметил он, как и прежде, настроена полностью переписать Минские соглашения.

«Что касается [одностороннего открытия] КПВВ, это циничный жесткий пиар, хайп со стороны Зеленского, заведомо нацеленный на дестабилизацию, не более того. Это точно не помощь гражданам и не забота о них в условиях неконтролируемого роста больных ковидом на Украине», — подчеркнул Пушилин.

Он отметил, что Украина пытается навязать свой план действий с точки зрения победителя, хотя ее армия проиграла на всех участках фронта, где она ввязывалась в боевые действия.

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