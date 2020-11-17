Политик рассказал, что республики Донбасса предложили свой план по урегулированию конфликта, четко расписывающий все подробности и являющийся в ряде пунктов компромиссным.
Однако «дорожная карта» от Украины, по его словам, это исключительно фантазии, к тому же еще порошенковской поры. Украинская сторона, отметил он, как и прежде, настроена полностью переписать Минские соглашения.
«Что касается [одностороннего открытия] КПВВ, это циничный жесткий пиар, хайп со стороны Зеленского, заведомо нацеленный на дестабилизацию, не более того. Это точно не помощь гражданам и не забота о них в условиях неконтролируемого роста больных ковидом на Украине», — подчеркнул Пушилин.
Он отметил, что Украина пытается навязать свой план действий с точки зрения победителя, хотя ее армия проиграла на всех участках фронта, где она ввязывалась в боевые действия.
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