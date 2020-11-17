Зеленский выглядит циником, когда зовет дончан на Украину, уверяя, что она открыта для них. Но там открываются концлагеря для всех, имеющих российский паспорт. Тут уместно сравнение Украины с фашистской Германией, считает глава ДНР Денис Пушилин

Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру

- Денис Владимирович, на Украине может так случиться, что в ближайшее время могут появиться лагеря для интернирования в них граждан РФ. Учитывая, что в ДНР проживают уже порядка нескольких сот тысяч обладателей российских паспортов, можно сделать вывод, что если это произойдет, то первыми и главными узниками этих концлагерей станут граждане ДНР (и, естественно, ЛНР). Вы, как глава республики, намерены в связи с этим обратиться в ООН, ОБСЕ, ПАСЕ, в международные правозащитные организации и информировать их об этих совершенно диких, антидемократических, нарушающих права планах украинской стороны?

— Интернирование — принудительная изоляция в связи с вооруженным конфликтом, о чем идет речь в законопроекте, — коснется и жителей ДНР и ЛНР, которые получили российские паспорта, и жителей Крыма. Хотя Украина оставляет за собой возможность без суда и следствия применять принудительное интернирование абсолютно ко всем гражданам Российской Федерации. Их намерены отправлять в концлагеря.

Конечно, в первую очередь такие инициативы должны волновать международные институции — ООН, ОБСЕ, МУС. И мы активно будем помогать этим структурам сформировать свое мнение — соответствующими обращениями и аналитическими материалами и, если закон все же будет принят, то и фактажом по нарушениям международно признанных прав человека. При этом будем поднимать эту тему и на Минской площадке, требовать от Украины ответов за такие далекие от стремления к миру шаги.

Жители Донбасса лишний раз убедились в том, что Украина для нас — это предсказуемо опасный сосед. Зеленский выглядит предельно циничным, когда зовет наших граждан на Украину. Уверяя, что эта страна открыта для них, он пытается пиариться на открытии КПВВ. Но на самом деле правильно говорить, что там открываются концлагеря для всех имеющих российский паспорт. По сути, в этой ситуации уместно сравнение с фашистской Германией — тогда тоже советским гражданам обещали тёплые постели и сытные обеды. Денис Пушилин: кто он © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

- Фактически Джо Байден стал новым президентом США. Напомню, что именно он при президенте Обаме был главным «смотрящим» за Украиной. Именно при нем началась АТО, которую он фактически благословил. Не опасаетесь ли вы того, что при нем Украина вновь развяжет с новой силой военные действия?

— Стоит дождаться все же официальных результатов выборов, потому что, по моему мнению, ситуация там еще подвешенная и те инструменты, которые использовались США в других странах, на этот раз широко применялись у них дома, в своей стране: элементы цветных революций, элементы выборных подтасовок…

Будет ли ситуация меняться в плане войны или не будет? Думаю, что инструменты могут меняться с приходом новой власти в США, а вот стратегия останется прежней. Она была запущена в момент появления на Украине радикалов, печенек на майдане, факельных шествий т.д. С тех пор Украина не субъектна и демонстрирует полную несамостоятельность. Мы констатируем, что Киев по-прежнему нацелен на разрешение конфликта силовым способом. Это видно исходя из того, как они себя ведут на линии соприкосновения, на Минской площадке, как смотрят в сторону США.

- Что вы думаете об итогах местных выборов на Украине? Почему, по вашему мнению, президентская партия «Слуга народа» на них проиграла? Насколько, по вашему мнению, реален новый приход партии войны в Киеве?

— Анализ итогов дает немало информации. Если говорить о резко радикальных элементах, то они также потерпели крах на местных выборах на Украине. Не так явно, как партия Зеленского, но это очень бросалось в глаза. Можно привести пример партии Билецкого — она получила ничтожно малый результат. То же самое можно сказать и о «Свободе», и о Яроше.

Очевидно, что жители Украины не проголосовали за партию войны, а «Слуга народа» — это партия войны, и два года Зеленского у власти это четко продемонстрировали.

Но агрессивные действия только усиливаются. Мы с вами упоминали о законопроекте об интернированных гражданах, по сути, о концлагерях — он был подан от Шмыгаля, руководителя правительства. А от депутата «Слуги народа» подан законопроект, по которому в украинских СМИ будет запрещено даже ставить под сомнение факт «военной агрессии» Российской Федерации по отношению к Украине!

Хотя по результатам выборов стоит отметить формирование некого костяка из тех, кто действительно хочет здравых изменений для самой Украины. Пока он не столь ярко выражен, но он уже формируется.

- Какова позиция ДНР по поводу «дорожной карты», которая обсуждается сейчас в Минском процессе, а также по поводу новых КПВВ на линии соприкосновения с Украиной?

— Есть наша «дорожная карта», которая полностью соответствует Комплексу мер и более четко расписывает все подробности. В некоторых моментах она является даже компромиссом. Ее нужно было обсуждать! Но в противовес этому Украина выставляет свою «дорожную карту». Причем как выставляет: нашим переговорщикам приходилось практически загонять в угол членов контактной группы от Украины, чтобы они хоть что-то предоставили в ответ. Пока все, что мы видим, — это просто издевательство над Минскими соглашениями.

«Дорожная карта» от Украины — исключительно фантазии, к тому же еще порошенковской поры. Ничего нового мы там не прочли — это же пыталась навязать украинская сторона еще при Порошенко: полное переписывание Минских соглашений.

Украина пытается насаждать свой план действий с точки зрения победителя. Как будто не было котлов, как будто украинская армия не проигрывала на всех участках фронта, где она ввязывалась в боевые действия. Украина подписала Минские соглашения под угрозой разгромного поражения, и не ей ставить условия!

Что касается КПВВ: это циничный жесткий пиар, хайп со стороны Зеленского, заведомо нацеленный на дестабилизацию, не более того. Это точно не помощь гражданам и не забота о них в условиях неконтролируемого роста больных ковидом на Украине.

По поводу заявлений Германии и Франции в поддержку инициатив Украины по открытию КПВВ: эти страны имеют возможность показать пример. Почему бы им не начать с открытия Германией и Францией сообщения с Украиной? Или же с отмены локдаунов и комендантского часа в своих странах? Считаю подобное вмешательство безответственным.

- Произойдет ли до Нового года новый обмен пленными с Украиной? Если да, по какой формуле он пройдет? Есть ли уже понимание?

— Обстановка по обменам, как и по другим направлениям, демонстрирует отсутствие приверженности Минским соглашениям со стороны Украины. Формула «всех на всех» прописана в Комплексе мер, а Украина пока не подтвердила, что готова ее реализовывать. Ведь если они выходят из Минских соглашений — то о каких обменах может идти речь? В каком статусе эти люди? Кем, с кем, где, в рамках каких договоренностей и по какой процедуре должен пройти этот обмен? На эти вопросы пока невозможно ответить.

Глядя на это все, я настроен скептически: не в медийном пространстве Украине нужно говорить, а вести прямой диалог с нами на переговорной площадке. Да и к тому же еще не закончен предыдущий этап обмена. Там была договоренность о процессуальной очистке. Не сделано ничего. Те люди, которые были освобождены по обмену, сейчас уже объявлены в розыск, им предъявлены заново обвинения. Некоторые снова задержаны! Это Украина.

- Как вы оцениваете деятельность Леонида Кравчука в контактной группе в Минске? Ее можно назвать конструктивной?

— Кравчук способен исключительно на развал. Подтверждение этому — его роль в возникновении Беловежских соглашений. После распада Великой Страны, помимо других негативных последствий, запустилась цепь конфликтов в Нагорном Карабахе, Приднестровье, Абхазии, Осетии. И ожидать, что этот человек будет привержен миру в Донбассе, было бы с нашей стороны очень опрометчиво. Кравчук всю свою политическую жизнь вел себя деструктивно, иного поведения от него никто не ожидает и в рамках контактной группы.

- В ДНР введен строгий масочный режим — тут и общественный транспорт, и магазины, и государственные и учебные заведения. Какова ситуация с ковидом в республике? Не вышла ли она из-под контроля?

— Ситуацию с ковидом в республике мы контролируем, стараясь вовремя вводить превентивные меры. Была некоторая паника с нехваткой препаратов в аптеках из-за закупок впрок, но сейчас рынок насытили. Жители республики соблюдают меры безопасности, защитные маски стали повседневным атрибутом жизни, как и во всем мире.

На 16 ноября у нас чуть более 9 тысяч зарегистрированных и подтвержденных случаев заражения COVID-19. Мы перепрофилировали под инфекционные отделения 39 госпитальных баз, в основном те, где есть кислородная разводка. Кстати, кислород производится на территории республики, его хватает.

Мы благодарны России на неоценимую помощь в борьбе с коронавирусом. Это и тесты, и лекарственные препараты, и протоколы лечения. Наши врачи вооружены самыми современными знаниями. На прошлой неделе в Донецком медуниверситете проходил международный медицинский онлайн-форум «Наука побеждать болезнь», на котором особое внимание уделялось вопросам лечения в условиях коронавирусной инфекции. Участвовали более пяти тысяч специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Улан-Батора, Томска, Рязани, Симферополя, Смоленска, а также Минска и Алма-Аты.

Наши врачи проявили себя во время эпидемии как настоящие герои. 19 клинических кафедр университета, расположенные в госпитальных ковидных базах, включились в лечение пациентов с этим заболеванием. Более 50 человек профессорско-преподавательского состава медицинского вуза работают в «красной» зоне. У нас большая нехватка медперсонала, более 50%, поэтому активно привлекаем к работе студентов. В больницах трудятся 832 студента-медика, из них 179 человек работают в «красной» зоне в качестве младшего и среднего медперсонала, 75 — на скорой помощи. Мы не устаем благодарить врачей за тот подвиг, который они сейчас совершают.

- Не за горами конец года. Как вы оцениваете его итоги для республики? Тот же ковид сильно скорректировал планы по развитию экономики, например?

— Ковид повлиял на экономику всего мира, и, конечно, эти процессы не могли не сказаться на состоянии дел в республике. Весной мы избежали локдауна: точечными мерами регулируя режим повышенной готовности, нам удалось выдержать баланс между мерами безопасности и тем, чтобы предприятия работали. Сейчас, мы видим, и Россия идет по этому пути.

Вторая волна значительно сложнее протекает, но мы удерживаем экономику от падения, применяя опыт первой волны. У нас даже произошло увеличение загрузки предприятий легкой промышленности на 20%. Перепрофилированы 15 швейных предприятий под производство средств индивидуальной защиты, их ассортимент расширен до 20 видов.

Мы активно развиваем сельское хозяйство. Республика полностью обеспечивает себя зерном, сейчас продолжаем диалог государства с аграриями, чтобы создать благоприятные условия для развития животноводства, овощеводства. Положительная динамика и в производстве продуктов питания.

Вплотную занялись жилищно-коммунальной сферой. В этом году начали замену коммунальных сетей, подавляющее большинство которых не менялось во времена Украины, трубы прогнили донельзя. Заканчиваем замену 197 лифтов. Я встречаюсь с жителями, они говорят, что некоторые лифты не работали по 30 лет! На следующий год у нас еще больше запланировано, при этом делаем все, чтобы комплектующие производились в республике.

У нас в этом году впервые за столько лет не хватает строителей на восстановление, капитальные ремонты. Конечно, немало специалистов уехало, но сам факт такой востребованности говорит о многом — мы нацелены на развитие.

Ситуация, конечно, далека от бравурной, но в этот сложнейший для всего мира год мы все намеченное выполняем, и 1 января пенсионеров и работников бюджетной сферы ждет очередной этап повышения зарплат и пенсий.

Как бы трудно ни было, мы строим планы и делаем все, чтобы их достигать.