«Была некоторая паника с нехваткой препаратов в аптеках из-за закупок впрок, но сейчас рынок насытили. Жители республики соблюдают меры безопасности, защитные маски стали повседневным атрибутом жизни, как и во всем мире», — заявил он.

По его словам, на 16 ноября в ДНР около 9 тысяч зафиксированных случаев заражения коронавирусом. В республике принимают превентивные меры для борьбы с болезнью, в частности, под инфекционные отделения переоборудовано 39 госпитальных баз. Пушилин отметил, что кислород производится на территории республики.

Неизвестность хуже, чем война. Как живется обычному дончанину
Неизвестность хуже, чем война. Как живется обычному дончанину
© РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк
Также глава ДНР поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом — предоставленные ДНР тесты, лекарственные препараты и протоколы лечения опасной инфекции.

Он подчеркнул, что врачи во время эпидемии проявили себя как настоящие герои. В лечение пациентов с коронавирусом включились 19 клинических кафедр университета, расположенные в госпитальных ковидных базах, множество профессоров и преподавателей работают в "красной" зоне. При этом из-за нехватки медперсонала к работе привлекают студентов.

Также Пушилин рассказал, что в Донецком медуниверситете состоялся международный медицинский онлайн-форум «Наука побеждать болезнь», в котором приняли участие более 5 тысяч специалистов из России, Белоруссии, Монголии и Казахстана. Особое внимание было уделено лечению коронавирусной инфекции.

Полностью интервью можно прочитать здесь.