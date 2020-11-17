По словам главы ДНР Дениса Пушилина, ситуация с коронавирусом в республике под контролем. Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру

«Была некоторая паника с нехваткой препаратов в аптеках из-за закупок впрок, но сейчас рынок насытили. Жители республики соблюдают меры безопасности, защитные маски стали повседневным атрибутом жизни, как и во всем мире», — заявил он.

По его словам, на 16 ноября в ДНР около 9 тысяч зафиксированных случаев заражения коронавирусом. В республике принимают превентивные меры для борьбы с болезнью, в частности, под инфекционные отделения переоборудовано 39 госпитальных баз. Пушилин отметил, что кислород производится на территории республики.

Неизвестность хуже, чем война. Как живется обычному дончанину © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Он подчеркнул, что врачи во время эпидемии проявили себя как настоящие герои. В лечение пациентов с коронавирусом включились 19 клинических кафедр университета, расположенные в госпитальных ковидных базах, множество профессоров и преподавателей работают в "красной" зоне. При этом из-за нехватки медперсонала к работе привлекают студентов.

Также Пушилин рассказал, что в Донецком медуниверситете состоялся международный медицинский онлайн-форум «Наука побеждать болезнь», в котором приняли участие более 5 тысяч специалистов из России, Белоруссии, Монголии и Казахстана. Особое внимание было уделено лечению коронавирусной инфекции.

Полностью интервью можно прочитать здесь.