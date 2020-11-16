Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович заразился коронавирусом. Об этом политик сообщил 15 ноября в Facebook

«К сожалению, поймал коронавирус! Будем лечиться», — написал Рабинович.

Коронавирус: Комаровский рассказал, почему корабль опаснее самолета © Facebook, Евгений Комаровский Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Жан Беленюк. От осложнений заболевания скончалась одна из сотрудниц секретариата Рады.

В ноябре коронавирусом заразились президент Украины Владимир Зеленский, спикер парламента Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук, глава Офиса президента Андрей Ермак, министр здравоохранения Максим Степанов.

За последние сутки на Украине зафиксировали 9 832 новых случая заражения COVID-19, скончалось от осложнений за сутки 94 человека.