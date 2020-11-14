В эти дни некоторые СМИ и эксперты высказывают предположения, будто бы приход к власти в США Байдена и демократов, активно занимавшихся украинским направлением, спровоцирует Киев на то, чтобы сделать свою позицию по Донбассу еще более радикальной.
«А куда ее еще радикализировать? Они придумали и воплотили в жизнь позицию, озвученную и Порошенко, и Зеленским, в соответствии с которой сначала нужно решить вопросы безопасности (имеется в виду фактический захват Донбасса), а только потом выполнять Минские соглашения», — подчеркнул эксперт.
Жарихин отметил, что эту позицию придумал и продвигал в жизнь ныне забытый бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины, и именно поэтому его переговоры с Владиславом Сурковым закончились ничем.
Что касается пропагандистской деятельности, то она ранее была неудачной, но время идет, Донбасс и его жители продолжают находиться в подвешенном состоянии, и эти попытки будут продолжаться, добавил политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.