США при президентстве Джо Байдена не будут затевать полномасштабные боевые действия в Донбассе, но продолжат пропагандисткую, диверсионную и агентурную деятельность. Об этом рассказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру

Владимир Жарихин: кто он © Владимир Трефилов

«А куда ее еще радикализировать? Они придумали и воплотили в жизнь позицию, озвученную и Порошенко, и Зеленским, в соответствии с которой сначала нужно решить вопросы безопасности (имеется в виду фактический захват Донбасса), а только потом выполнять Минские соглашения», — подчеркнул эксперт.

Жарихин отметил, что эту позицию придумал и продвигал в жизнь ныне забытый бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины, и именно поэтому его переговоры с Владиславом Сурковым закончились ничем.

Что касается пропагандистской деятельности, то она ранее была неудачной, но время идет, Донбасс и его жители продолжают находиться в подвешенном состоянии, и эти попытки будут продолжаться, добавил политолог.

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