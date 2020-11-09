Внешняя политика Соединенных Штатов не определяется личностью президента — она стабильна и инерционна. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков

Николай Злобин: Политик должен уметь проигрывать © AP,

«В отношении Украины будет вестись та политика, которая ведется вот уже 25 лет и особенно ярко, в несколько другом регистре, последние 6 лет. Естественно, в зависимости от того, кто придет в Белый дом, могут быть изменения декоративного характера и колебания туда-сюда, но в принципе политика останется такой же», — рассказал Павел Рудяков.

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Выборы в США состоялись 3 ноября. По данным агентства Associated Press, Джо Байден набрал голоса 280 выборщиков при необходимых 270, обеспечив себе победу. Сам кандидат от демократов накануне заявил о своей победе. Тем не менее Дональд Трамп намерен оспорить итоги выборов в суде.