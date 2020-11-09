Политика и поведение американцев по отношению к Украине тем более еще более стабильно и инерционно, потому что оно идет в русле политики США в российском направлении. Независимо от того, кто станет президентом США, Россия в Америке будет трактоваться как враг.
«В отношении Украины будет вестись та политика, которая ведется вот уже 25 лет и особенно ярко, в несколько другом регистре, последние 6 лет. Естественно, в зависимости от того, кто придет в Белый дом, могут быть изменения декоративного характера и колебания туда-сюда, но в принципе политика останется такой же», — рассказал Павел Рудяков.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Выборы в США состоялись 3 ноября. По данным агентства Associated Press, Джо Байден набрал голоса 280 выборщиков при необходимых 270, обеспечив себе победу. Сам кандидат от демократов накануне заявил о своей победе. Тем не менее Дональд Трамп намерен оспорить итоги выборов в суде.