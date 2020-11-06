Политика США по отношению к Украине после президентских выборов вряд ли изменится, а вот победа Джо Байдена может стать возможностью для Петра Порошенко снова о себе заявить, считает политолог Павел Рудяков

Об этом директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Павел, одной из главных тем на прошедшей неделе стали выборы в США. Что, на ваш взгляд, важного они показали? И как их результаты могут отразиться на ситуации на Украине?

— Главное, что стоит отметить, — нет преимущества ни у одного из кандидатов, идет поляризация и общества, и политического класса американского. И избирательная кампания, собственно, жесткая и взаимоотрицающая.

Понятно, что о каких-то демократических принципах и процедурах тут не может быть и речи, потому что уже сейчас вскрылись, по сути стали явными, хоть и должны были быть тайными, колоссальные системные нарушения в избирательном процессе, в подсчете голосов, в процедуре голосования, вот это почтовое голосование. Как Ленин учил почту брать, чтобы делать революцию, так сейчас демократы взяли почту для того, чтобы сфальсифицировать выборы. Думаю, что и со стороны республиканцев там тоже не все чисто.

Павел Рудяков: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Что касается Украины, то внешняя политика Соединенных Штатов не определяется личностью президента — она стабильна и инерционна. Политика и поведение американцев по отношению к Украине тем более еще более стабильно и инерционно, потому что оно идет в русле политики США в российском направлении. Россия в Америке трактуется как конкурент, противник и даже враг, такая политика как проводилась, так и будет проводиться, независимо от того, выиграет Байден или Трамп, или никто из них вообще не победит — будут судебные тяжбы еще полгода.

В отношении Украины будет вестись та политика, которая ведется вот уже 25 лет и особенно ярко, в несколько другом регистре, последние 6 лет. Естественно, в зависимости от того, кто придет в Белый дом, могут быть изменения декоративного характера и колебания туда-сюда, но в принципе политика останется такой же.

В украинском политическом классе есть группы, которые ориентированы на определенные центры силы в американском истеблишменте, поэтому, я думаю, что как только будут объявлены результаты выборов в США, некоторые из этих групп попробуют воспользоваться моментом и продвинуть свои интересы в политическом и экономическом процессе в Украине, блефуя и ссылаясь на то, что, как в селе говорят, «наши в городе победили».

Этого следует ожидать в первую очередь от Петра Порошенко, потому что если побеждает Байден, то Порошенко негласно, но становится «любимой женой» Байдена в Украине. А Петр Алексеевич умеет включать вот эти «понты». И если он возьмется за такой проект, я думаю, что к нему присоединятся некоторые из тех групп, которые от него дистанцировались, когда он проиграл. Для Зеленского это может быть небезопасно, потому что он и так не очень контролирует власть.

- В Украине продолжается конфликт Зеленского с Конституционным судом. Сейчас работа КСУ фактически парализована. Как дальше будет развиваться ситуация?

— В скандальном решении Конституционного суда, которое дало толчок всей этой ситуации, формулируются и определяются некоторые вещи, которые призваны устранить противоречия закона о НАПК и действующей Конституции, а такие противоречия есть. Например, исключительно уголовная ответственность за подачу недостоверных сведений в электронной декларации. КС тут расставил точки над «i», поэтому все остальное — это гвалт, который был специально и технологично развернут.

Почему именно сейчас, именно 27 октября? Это представление народных депутатов лежало в Конституционном суде два с лишним года. Почему именно сейчас оно было вытянуто из ящика стола — это очень важный вопрос.

Вся эта история, которую называют активно «конституционным кризисом», не является таковым — нет разночтений по Конституции, есть разночтения по действиям Конституционного суда. Насколько я понимаю ситуацию, это решение суда было использовано как повод для того, чтобы заблокировать его работу. Работа заблокирована, а Зеленского использовали как чертика из табакерки — он выскочил, наговорил, покукарекал, выставил себя клоуном полным перед всеми, в том числе перед международными наблюдателями и политиками.

«Земельная реформа противоречит Конституции»: Конституционный суд ударил по болевым точкам властей Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Думаю, будут стремиться к перезагрузке суда. Сегодня Верховная Рада избирает двух судей новых по своей квоте, потом будут приняты какие-то еще решения, и на уровне парламента это постепенно будет двигаться вперед.

Думаю, что острая стадия миновала, потому что инициаторы и вдохновители гвалта получили то, что хотели, — заблокировали работу суда.

- Леонид Кравчук анонсировал «дорожную карту» по Донбассу в ответ на инициативы ЛДНР, которая сильно расходится с тем, что предлагали представители ОРДЛО. Возможен ли компромисс? Или стороны продолжат стоять на своем?

— Нет, тут исключен компромисс, потому что подходы прямо противоположны. Мы устами Кравчука продвигаем подход с точки зрения победителя ДНР и ЛНР, хотя мы не являемся победителями, — Минские соглашения мы подписывали, наоборот, как сторона, которая заинтересована в прекращении боевых действий.

Повышая ставки. Зачем Донбасс предложил Киеву «дорожную карту» выполнения Минских соглашений © REUTERS, Alexander Ermochenko

Это то, что напрямую противоречит Минским соглашениям, напрямую ущемляет права ЛНР и ДНР, а также создает угрозу для них. Даже президент с трибуны Верховной Рады говорил об амнистии «для миллионов людей». Как известно, амнистия — это освобождение от ответственности, которая наложена судом. А мы предлагаем амнистию даже тем, кто не попал на суд, для миллионов людей, которые там живут, — они все для нас враги, все паразиты. И это устами президента в его послании парламенту.

Тут нельзя никакого компромисса достигнуть, пока нет политической воли с украинской стороны. А политическая воля отсутствует по целому ряду причин.