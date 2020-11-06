Существует несколько вариантов выхода из конфликта центральной власти Украины с Конституционным судом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко

По его словам, мосты еще не сожжены, поэтому можно искать шаги, направленные на более-менее мирное решение наметившегося конфликта

«Первый — это Верховная Рада примет во внимание решение Конституционного суда и исправит те ошибки, которые были допущен при принятии конституционного законодательства. Второй вариант — может быть инициирован общенациональный круглый стол, в ходе которого будут выработаны новые правила игры», — сказал эксперт.

Кость Бондаренко: После американских выборов Украина окажется в незавидной ситуации © РИА Новости, Нина Зотина

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На Украине возник конституционный кризис после того, как 27 октября Конституционный суд на закрытом заседании признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование.

Национальная антикоррупционная прокуратура во исполнение решения КСУ закрыла доступ к Реестру электронных деклараций. В НАПК заявили, что судьи приняли это решение в собственных интересах, поскольку ведомство возбудило против них дела за недостоверное декларирование.

Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание СНБО и внес в Раду проект закона, которым предлагается признать, что решение суда принято в условиях реального конфликта интересов.