В случае победы Джо Байдена на выборах в США Украина станет полигоном для новых наступательных операций демократов, считает политолог Кость Бондаренко

Об этом директор Фонда «Украинская политика» рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Выборы президента США, состоявшиеся 3 ноября, стали главным политическим событием недели. Хотя подсчет голосов в ряде штатов продолжается и говорить об окончательных итогах еще рано, оба кандидата Дональд Трамп и Джо Байден уже объявили себя победителями.

- Константин Петрович, что, на ваш взгляд, главное из произошедшего в США за последние несколько дней?

— Главное — это девальвация понятия «избирательное право» и то, что американские выборы перестали быть эталоном честных выборов, как их ранее представляли.

Догонялки Трампа и Байдена, разборки в судах: что творится в США после выборов © РИА Новости, Юки Ивамура | Перейти в фотобанк

Эпоха постправды (обращение к эмоциям и личным убеждениям при формировании общественного мнения. — Ред.) занимает все большее место в нашей жизни. И сегодня постправда стала одним из элементов избирательного процесса в Соединенных Штатах.

- А как американские выборы могут отразиться на политической ситуации на Украине?

— Украина, избрав для себя роль подчиненного субъекта или, скорее даже, объекта в отношениях с Соединенными Штатами, в любом случае окажется в незавидной ситуации. В случае победы Трампа Украина станет разменной картой в больших геополитических играх. В случае победы Байдена Украина станет полигоном для новых наступательных операций и инициатив демократов. Поэтому не особенно приходится надеяться на то, что победа Трампа или Байдена принесет счастье Украине.

- Если говорить о Белоруссии, то повлияет ли каким-то образом смена персоналий в Белом доме на Лукашенко и политический кризис в этой стране?

Политика или нет? Почему Белоруссия закрыла границы © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Поэтому, думаю, продолжится стимулирование белорусской оппозиции извне, не более того. Внутренних структур, оппозиционных по отношению к Лукашенко, встроить не удастся.

- Как будет дальше развиваться конституационный кризис на Украине? Удастся ли Зеленскому обойтись без радикальных действий в отношений КСУ?

— Мосты еще не сожжены, поэтому будут искать шаги, направленные на более-менее мирное решение наметившегося конфликта. Есть несколько вариантов развития ситуации. Первый — это Верховная Рада примет во внимание решение Конституционного суда и исправит те ошибки, которые были допущен при принятии конституционного законодательства.

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Третий — Зеленский может инициировать принятие новой Конституции, где будет прописана абсолютно новая система власти на Украине.

- Дорожная карта главы делегации Украины на переговорах в Минске Леонида Кравчука по урегулированию конфликта в Донбассе противоречит позиции представителей народных республик. Удастся ли оппонентам договориться?

— Сейчас идет имитация активной деятельности. ДНР и ЛНР предложили свою дорожную карту, которая неприемлема для Украины. Украина, в свою очередь, предложила свою дорожную карту, которая неприемлема ДНР и ЛНР. Такой себе разговор глухого со слепым, имитация мирного процесса, обмен пустыми документами, которые в себе ничего не несут. Это путь к замораживанию конфликта, а не к решению.

- А это все-таки личная инициатива Кравчука или дорожная карта согласована с Офисом президента?

— Кравчук как опытный аппаратчик не будет инициировать нечто сам, не советуясь с Офисом президента. Кравчук всегда советуется, прежде чем что-то объявить.