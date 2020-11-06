Украину могут спасти только досрочные парламентские выборы. Об этом 5 ноября заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина»

Рабинович назвал условие гибели Украины © Facebook, Официальная страница партии "Оппозиционная платформа - За життя"

Он считает, что украинцы должны проголосовать за изменения в Конституцию страны, которая провозгласила бы Украину парламентской республикой и упразднила президентскую власть.

По мнению парламентария, Киев искусственно создал конституционный кризис в стране, чтобы отвлечь жителей от результатов местных выборов.

Ранее однопартиец Рабиновича Илья Кива заявил, что действия президента страны Владимира Зеленского могут привести к импичменту главы государства. Депутат подчеркнул, что Зеленский объяснил свои действия интересами внешних сил — послов G7 и партнеров, которые обещают Украине помощь.

В конце октября Конституционный суд Украины заблокировал электронное декларирование доходов части чиновников, а также лишил части полномочий Национальное агентство по противодействию коррупции. Зеленский не признал это решение, и на Украине начался конституционный кризис.