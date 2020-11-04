Кандидат в президенты США, действующий глава государства Дональд Трамп обвинил своих оппонентов во главе с Джо Байденом в попытке украсть его победу. Об этом он написал 4 ноября в своем Twitter

Выборы в США: Трамп перехватил лидерство в пяти ключевых штатах © AP, Alex Brandon Также Трамп пообещал, что позднее выступит с обращением. Twitter счел сомнительным это сообщение и пометил его, как «вводящее в заблуждение». «Некоторые или все материалы, опубликованные в этом твите, спорные и могут вводить в заблуждение относительно выборов или другого гражданского процесса», — говорится в пометке Twitter поверх твита Трампа. We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020