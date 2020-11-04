Выборы в США: Трамп перехватил лидерство в пяти ключевых штатах
Выборы в США: Трамп перехватил лидерство в пяти ключевых штатах
© AP, Alex Brandon
«Мы поднялись высоко, но они пытаются украсть выборы. Мы никогда не допустим этого. Голоса не могут появиться после закрытия участков», — заявил глава Белого дома.

Также Трамп пообещал, что позднее выступит с обращением.

Twitter счел сомнительным это сообщение и пометил его, как «вводящее в заблуждение».

«Некоторые или все материалы, опубликованные в этом твите, спорные и могут вводить в заблуждение относительно выборов или другого гражданского процесса», — говорится в пометке Twitter поверх твита Трампа.