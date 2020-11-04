Для хорошего самочувствия важно проводить время на природе и отдыхать от соцсетей. Об этом рассказал украинский врач-педиатр Евгений Комаровский в интервью изданию Украина.ру

«Лучший способ расслабления — отправиться туда, где нет людей. Каждый выходной — минимум день, а то и два, я провожу на природе, не видя никого», — поделился Комаровский.

Он добавил, что на природе любит рыбачить и фотографировать, в том числе снимает окружающий пейзаж сверху с помощью дрона.

Комаровский объяснил, кому нужно носить маски © Facebook, Евгений Комаровский

Таким образом, не обязательно удалять профили в популярных соцсетях. Главное — правильно выстроить коммуникацию, чтобы «не видеть идиотов в своей ленте», подчеркнул врач.

Полностью интервью можно прочитать здесь.