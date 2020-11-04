«Лучший способ расслабления — отправиться туда, где нет людей. Каждый выходной — минимум день, а то и два, я провожу на природе, не видя никого», — поделился Комаровский.
Он добавил, что на природе любит рыбачить и фотографировать, в том числе снимает окружающий пейзаж сверху с помощью дрона.
Кроме того, для здоровья «любого взрослого человека, у которого есть мозги», важна психогигиена соцсетей, рассказал Комаровский. То есть стоит избегать «дебильного контента», рассчитанного на то, чтобы портить настроение и заставлять выяснять отношения.
Таким образом, не обязательно удалять профили в популярных соцсетях. Главное — правильно выстроить коммуникацию, чтобы «не видеть идиотов в своей ленте», подчеркнул врач.
Полностью интервью можно прочитать здесь.