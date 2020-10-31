Без всякого сомнения, доктор Комаровский - самый известный врач на русскоязычном пространстве, просветивший не одно поколение родителей. Несмотря на то, что Евгений Олегович (пока!) не пошел в политику, мы с ним говорим не только о здоровье в сезон ОРВИ, но и о том, что делать с медициной в Украине

Об этом доктор Евгений Комаровский рассказал во второй части нашей беседы (см. первую часть).

- Доктор, в каком режиме сейчас работает ваша клиника?

— Как видите, я на работе, в узком коллективе. В клинику допускаются только сотрудники, у которых есть личный транспорт и которые не ездят на метро и не контактируют там ни с кем. Сейчас ситуация в Харькове напряженная. Как и везде.

- Почему у одних при отсутствии каких-либо симптомов ковида, тест положительный, а у других, при явных признаках заболевания — отрицательный?

— Вот этот вопрос меня волнует гораздо больше, чем количество антител в организме переболевшего. Я постоянно сталкиваюсь с тем, что у людей с совершенно однозначными, не вызывающими никаких сомнений клиническими симптомами коронавируса, отрицательные тесты. И в то же время у людей, которых я знаю лично — это мои пациенты, люди из моего окружения — диагностируют высочайший уровень антител. При этом люди говорят, что у них никаких симптомов болезни не было, идут в другую лабораторию, а там результаты прямо противоположные. Евгений Комаровский: кто он © Facebook, Евгений Комаровский

- Может, некачественные тесты завезли?

— Вот! Похоже, с тестами ситуация такая же, как с бензином. Тесты на коронавирус превратились в удачную бизнес-модель. Я не знаю, кто контролирует качество этих тестов. Я — врач! А вы, вообще, знаете, что в Украине есть Научно-исследовательский институт эпидемиологии и гигиены? И мы с вами как налогоплательщики содержим этот институт. А вы директора или его заместителя, или профессоров, доцентов, которые там работают, знаете? Когда вы их последний раз по телевизору видели? А кислорода в больницах не хватает. Так, может, надо закрыть этот институт и деньги направить на аппаратуру?

- Если я скажу да, то вряд ли что-то изменится. Но вы же стояли в шаге от будущего президента. Что произошло потом, почему вы не остались в команде Зе?

— Ситуацию с медициной в нашей стране может изменить только государственная политика. И те двое суток, когда меня представили советником кандидата в президенты, первое, на что я обратил внимание Зеленского, на катастрофическое положение с медицинскими кадрами. Но мои обращения были проигнорированы. После чего я перестал быть каким бы то ни было советником. Я не привык быть советником, на советы которого не обращают внимания.

- Возврат к бесплатной медицине — утопия?

— Не бывает бесплатной медицины. Просто с вами не играют в демократию — заплатите страховой, а сразу с ваших налогов забирают деньги. И встает вопрос о распределении полученных средств. В стране с деградирующей экономикой, которая на 50, а то и больше процентов в тени, собрать налоги, чтобы хватило на бесплатное здравоохранение, хотя бы на этапе неотложной помощи, очень трудно. Евгений Комаровский: Любая власть меньше всего думает, как нас защитить © Facebook, Евгений Комаровский

- При каком раскладе вы пойдете в политику?

— Если меня возьмут за горло — политика или смерть. Или когда я увижу, что от таких как я зависит жизнь моего государства и таких как я много. Но в условиях правового беспредела реформировать страну вообще и медицину в частности нельзя.

Но все же я предпочту быть советником, потому что мне очень трудно принимать неудобные для огромного количества людей решения. К примеру, я не смогу прийти и сто тысяч человек сильно обидеть. Я не привык и не умею наказывать, но указать пальцем на мерзавцев — могу.



- Вы прямо как наш президент. Он тоже не смог. Давайте уже закончим с этими президентами. Как-то вас спросили, что будете делать, если станете президентом и вы сказали, что поедете с Путиным на рыбалку. Вы серьезно?

— Несерьезный вопрос — несерьезный ответ. Но ведь когда переговоры идут под присмотром наших «типа друзей» — немцев, французов, эти переговоры не работают. Так может пробовать другие варианты? Может в другой обстановке, тет-а-тет и получится договориться. Почему не попробовать? Но… я никогда не стану президентом.

- Как говорится, не зарекайся. Вы помните, как вас в детстве лечили родители?

— Ноги парили. Горчичники ставили. Чаем с малиной поили. Иногда давали аспирин. У меня было нормальное советское детство и такое же лечение.



- Ребенок часто простуживается и рвется в школу. Пускать — не пускать?

— В частых ОРВИ нет ничего страшного, дети обязаны, если они ходят в коллектив, регулярно болеть респираторными вирусными инфекциями. Ребенок, посещающий школу или садик — от 8 до 12 раз в год может болеть вирусными инфекциями, и в этом нет ничего опасного. При условии, что родители знают, как такому ребенку помочь — как организовать быт, какие нужны лекарства, какая температура и влажность в комнате должна быть, как он должен спать, что он должен пить, есть, как обеспечить носовое дыхание.

Если ребенок выздоравливает самостоятельно без серьезных лекарств, то пусть ребенок ходит в школу. При условии, что самочувствие не нарушено. Просто мама должна изучить, что такое местный иммунитет, как обеспечить ребенку правильную окружающую среду, климат в спальне, лекарства в доме…

А мама хочет, чтобы доктор Комаровский или кто-то другой дал ребенку волшебную таблетку. Даже ВОЗ считает, что при регулярно повторяющемся распространенном заболевании люди обязаны заниматься самолечением! А этому надо обучать еще в школе — как правильно себя вести, чтобы избежать инфицирования, как оказать себе помощь, если заболел.

- Многие, кстати, путают простуду и ОРВИ. В чем разница? Комаровский рассказал, как секс поможет похудеть людям в возрасте © Facebook, Евгений Комаровский

— Простуда — болезнь, связанная с переохлаждением. Когда вы промочили ноги в луже и на утро у вас заболело горло, это простуда. А когда вы «нашли» вирус гриппа в общественном месте или получили его от сопливого товарища, это ОРВИ — острые респираторные вирусные инфекции. И, повторюсь, каждый человек должен знать, что нужно делать при соплях, температуре и т.д.!

- Как вы относитесь к гомеопатии, диагностике по методу Фолля?

— Гомеопатия — очень распространенный вариант шарлатанства. Научное сообщество уже давно высказало свою позицию по этому поводу. Хороший гомеопат работает психотерапевтом. Он внушает человеку, что сейчас мы дадим тебе лекарство, которое обязательно поможет. Гомеопат разговаривает с пациентом минут сорок, объясняет, рассказывает, потом дает ему просто воду или шарики, заряженные водой. Методика и лечение по Фоллю — тоже шарлатанство.

- А что вы скажете по поводу психосоматики и самовнушении, так называемой воспитательной медицины доктора Сытина?

— Что касается психосоматики, это однозначно присутствует — связь психики и заболеваний. Дети очень часто реагируют на то, как ведут себя родители. К примеру, родители все время заняты. Они на ребенка вообще не обращают внимания, пока ребенок здоров. Стоит ребенку заболеть, вокруг него начинают бегать папа и мама. В результате ребенку прямо хочется быть больным. Он заболевает. Это чистая психосоматика.

Методики самовнушения — да, работают. Есть разные школы, нужно обучиться этим пользоваться.

- Как заставить ребенка есть фрукты, овощи, каши?

— Когда ребенок чего-то не ест, это проблема педагогическая. Ребенок не питается сам, он не ходит в гастроном, не покупает еду, не стоит на кухне. Ребенка кормит мама. Или папа. И политику кормления определяют родители. Вы решаете, что ребенок будет есть на завтрак, допустим, овсянку с яблоками. И даете ему овсянку с яблоками. А ребенок говорит: не хочу. После чего вы улыбаетесь и говорите: пошли гулять. А не впадаете в истерику или даете пирожное. А придя с прогулки, вы даете ребенку опять овсянку с яблоками. Или суп. Опять не ест. Ну, побудет день голодный. Это проблема избирательного аппетита: то буду, это не буду. Избирательный аппетит подавляется голодом.

С другой стороны, если у ребенка нет никаких проблем со здоровьем, дефицита витаминов и так далее — почему бы ребенку не получать удовольствие от еды? Но когда у ребенка щеки шире плеч, а родители говорят, что он, кроме сладкого, ничего не ест, это чистая педагогика и виноваты родители. Комаровский объяснил, почему не стоит класть детей в кипяченую воду © Facebook Евгения Комаровского

- Почему ваши сыновья не стали врачами?

— Потому что они видели, как работают папа и мама. И в каком состоянии приходит с работы папа. Или не приходит. И не может воскресенье провести с детьми, потому что его ждут в больнице. А во время дня рождения сына папа вдруг встает и уходит. Сыновья сами не захотели такой жизни. Ну, и я им мозги немного вправил.

Я прошел путь от санитара до завотделением областной больницы и знаю, какое скотское отношение к медикам — и у государства, и у людей. И какая зарплата у врачей тоже знаю — не соответствующая никаким общемировым стандартам. И никому, кто хочет нормально жить, радоваться семье, своим детям, я не посоветую идти в медицину.

- Как вы расслабляетесь и приходите в себя от всего того, что происходит в нашей стране?

— Лучший способ расслабления — отправиться туда, где нет людей. Каждый выходной — минимум день, а то и два, я провожу на природе, не видя никого. Рыбалка, фотоаппарат, дрон, которым я люблю снимать красоты сверху…

И еще я сегодня понимаю, что для здоровья любого взрослого человека, у которого есть мозги, очень важна психогигиена соцсетей. Нужно обезопасить себя и сохранить свои уши-глаза от дебильного контента, цель которого дразнить людей и действовать им на нервы. Я заметил — если пару дней не смотришь новости, не заходишь в фейсбук, жизнь меняется в лучшую сторону.

Украинский сегмент фейсбука — такая мерзкая клоака, гнездо ненависти, подлости, выяснения отношений. Но ты вынужден там присутствовать, чтобы доводить до людей определенные месседжи. Но надо очень правильно выстроить коммуникацию, чтобы не видеть идиотов в своей ленте. Я уже научился этому и чувствую себя хорошо.

- А пищевой детокс, который так активно пропагандируется — это хорошо или модно?

— Тут часто работает механизм самовнушения. Но эпизодический прием слабительных может вывести из организма всякую дрянь. Но не это главное. Главное — и сейчас я это понимаю все больше — детокс психологический — когда ты видишь впереди что-то хорошее. Когда не волнуешься ежедневно и ежечасно за собственных детей и их будущее, когда уверен, что ты живешь в нормальной стране, где государство выполняет свои базовые функции — может тебя защитить, вылечить, научить твоих детей. Мы же все время находимся в состоянии стресса, и это отражается и на нас, и на наших детях.

- При каких условиях вы заговорите на украинском языке?

— Я люблю украинский язык. Но буду разговаривать на нем тогда, когда это будет не обязанность. Когда нам перестанут выкручивать руки, когда это будет мой осознанный выбор, а не насилие надо мной. Политика насильственной украинизации — глупый и неправильный путь, который отвратил огромное количество людей от украинского языка. И это одни разговоры, а не защита. На сегодняшний момент сделано все, чтобы поссорить людей с украинским языком.

Конфликты и запреты ни к чему не приводят. Все решается экономикой, объяснениями и хитростью. Ведь украинская национальная черта — хитрость. Мы должны не переть лбом, а искать обходные пути.

- Двуязычие возможно… лет через сто?

— Я уверен, что двуязычие возможно в течение пяти лет при изменении государственной политики, которая натравливает одну часть населения на другую. Если бы нам из каждого утюга в течение полугода рассказывали и показывали примеры пользы и для здоровья, и для психики использования двух языков, то очень скоро все население поддержало бы идею свободного хождения русского языка в Украине. Люди абсолютно управляемы в своей массе, но все общенациональные каналы финансируются теми, кто заинтересован в расколе страны.

Как уберечься от ОРВИ. Советы доктора Комаровского

1 Меньше людей — меньше вирусов. Концентрация вирусов под открытым небом в тысячи раз меньше, чем в любом помещении. Не ходите в места скопления людей.

2 Чем ближе к человеку, тем больше шансов заразиться. Увидели (услышали) человека с признаками ОРВИ — держитесь от него подальше.

3 Руки больного — источник инфекции. Поменьше рукопожатий. Не беритесь за дверные ручки и поручни в транспорте. Или используйте перчатки.

4 Проветривайте помещение и делайте влажную уборку. Не перегревайте комнату! В чистом, влажном, прохладном воздухе вирус погибает. Оптимальная температура для дома — 16-22 градуса С и влажность 40-70 процентов.

5 Мойте или, если нет возможности, дезинфицируйте руки.

6 Увлажняйте слизистую дыхательных путей. Полощите рот водой или солевым раствором.

7 Будьте особо осторожны при посещении детских или взрослых поликлиник.