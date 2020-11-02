По его словам, такой план есть и у украинской делегации в ТКГ, однако Кравчук заявил журналистам, что не уполномочен об этом говорить.
«Прежде всего, я абсолютно убежден, что такой план "Б" есть у президента. Есть такой план "Б" и в нашей группе, но я не имею полномочий сейчас вам об этом плане говорить», — цитирует информагентство слова Кравчука.
Что касается мирного урегулирования в Донбассе, то, как считает Кравчук, Украина для этого сделала больше, чем не сделала».
Как рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Руслан Бортник, «план Б» команды Зеленского — это заморозка конфликта в Донбассе.
По его словам, замораживание конфликта команда власти попытается продать украинскому избирателю как большую победу.