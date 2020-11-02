Президент Украины Владимир Зеленский располагает альтернативным планом по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» заявил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук

По его словам, такой план есть и у украинской делегации в ТКГ, однако Кравчук заявил журналистам, что не уполномочен об этом говорить.

«Прежде всего, я абсолютно убежден, что такой план "Б" есть у президента. Есть такой план "Б" и в нашей группе, но я не имею полномочий сейчас вам об этом плане говорить», — цитирует информагентство слова Кравчука.

Руслан Бортник: Команда Зеленского приступила к заморозке конфликта в Донбассе © Facebook, Ruslan Bortnik

Как рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Руслан Бортник, «план Б» команды Зеленского — это заморозка конфликта в Донбассе.

По его словам, замораживание конфликта команда власти попытается продать украинскому избирателю как большую победу.