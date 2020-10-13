Владимир Зеленский во время визита в Великобританию дал интервью телеканалу «Би-би-си». В разговоре он заявил, что если не сумеет завершить войну в Донбассе, то пусть на его место придёт другой человек.
«Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами», — сказал Зеленский.
- Руслан, действительно ли Зеленский готов покинуть свой пост, разочаровавшись в политике?
— Зеленский говорит о том, что оставит свой пост после завершения каденции. Если точно интерпретировать, он имеет в виду, что не пойдет на второй срок. Это попытка показать обществу, что президент делает все возможное и невозможное для достижения мира на фоне того, что результаты как таковые отсутствуют. Такова политическая риторика.
По-другому, думаю, ее не стоит оценивать.
- Зеленский в том же интервью заявил, что невозможно выполнить условия Минских соглашений в части касающейся выборов и контроля над границей. Означает ли это, что он готов предложить какую-то альтернативу, своего рода «Минск-3»?
— Сейчас команда Зеленского считает, что не может выполнить эти пункты. В то же время сейчас на Украине реализуется «план Б», о котором долго говорили. Он называется замораживание конфликта.
Риторика, что сначала граница, а потом, может быть, выборы, ситуация вокруг переговоров Трехсторонней контактной группы, отзыв Витольда Фокина, ситуация в «нормандской четверке» — все, что происходит вокруг переговорного процесса, позволяет говорить, что команда власти реализует «план Б» — замораживание конфликта.
Замораживание конфликта они пытаются подать как большую победу, отсутствие войны они будут пытаться продать украинскому избирателю как наличие мира. А отсутствие интеграции Донбасса будут объяснять жесткой и непродуктивной позицией России.
Вот такой план реализуется.
Да, еще много звучит разного рода высказываний, призывов к миру, но это связано с тем, что на Украине идет избирательная кампания, и власти пока еще надо нравиться людям в центре, на юге, на востоке Украины, где наиболее силен запрос на мир, поэтому для них звучит примирительная риторика. После выборов этот курс на замораживание конфликта проявит себя в еще большей мере.
- То есть нельзя говорить о том, что у Зеленского есть реальная возможность добиться мира в Донбассе, а не только лишь заморозки?
— Возможность у президента Украины есть, у него есть свой парламент, свое правительство, свои силовики. Но эта команда считает, что через реализацию Минских соглашений достигать мира для них опасно в силу противодействия внешних игроков и внутренних радикалов.
— Может ли Зеленский поменять команду, если он действительно хочет мира?
— Нет, он часть этой команды, это часть риторики президента. Скажем так — президент и его команда могут реализовать Минские соглашения, но считают риски из-за их реализации выше, чем риски их нереализации. Поэтому сегодня эта команда перешла к режиму удержания власти, как их предшественники, а удержание власти предусматривает отсутствие реинтеграции Донбасса с его нелояльным электоратом, которая приведет к конфликту с правыми радикалами.
Поэтому мы видим такую стратегию.
- На ваш взгляд, смог ли Зеленский за время своей каденции вырасти от актера до настоящего политика?
— Мне кажется, что президент продолжает учиться, но все больше и больше принимает правила классических украинских политиков. Он еще политик на стадии формирования, но в Зеленском сегодня уже больше политика, нежели Зеленского, и больше политика, нежели шоумена.
В начале срока у него, конечно, было больше Зеленского и шоумена, а сейчас больше политика, который думает одно, говорит другое, собирается делать третье.
- Рейтинг Зеленского в отличие от его предшественников по-прежнему высок. Если бы сейчас прошли внеочередные выборы, повторил бы он на них успех своего киногероя в сериале «Слуга народа»?
- Второй раз, думаю, нет. Это не рейтинги Зеленского высоки, это низкие рейтинги его оппонентов. Но как только начнется избирательная президентская кампания, появятся новые лидеры, поэтому, условно говоря, этот Зеленский новому «Зеленскому» безусловно и разгромно проиграет. Нынешний рейтинг в районе 24-30% не позволяет этому Зеленскому победить. Антирейтинг в 50-60% — почти такой же, какой был у Петра Порошенко в 2018 году.
Пока что его рейтинги выше, чем у Порошенко, Бойко и у Тимошенко, но это у всех политиков низкие рейтинги, и за счет этого Зеленский чуть выше, чем все остальные.
- Кто же в таком случае придет ему на смену, станет победителем следующих президентских выборов? Возможно ли, что это будет политик из правого лагеря?
— Это зависит от того, куда качнётся маятник. Это может быть представитель правого политического сегмента, левого политического сегмента, новый хозяйственник. Пока что так надолго я прогнозировать не хочу.