Отсутствие войны соратники Зеленского будут пытаться продать украинскому избирателю как наличие мира, считает директор Украинского института политики Руслан Бортник. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Владимир Зеленский во время визита в Великобританию дал интервью телеканалу «Би-би-си». В разговоре он заявил, что если не сумеет завершить войну в Донбассе, то пусть на его место придёт другой человек.

«Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами», — сказал Зеленский.

- Руслан, действительно ли Зеленский готов покинуть свой пост, разочаровавшись в политике?

— Зеленский говорит о том, что оставит свой пост после завершения каденции. Если точно интерпретировать, он имеет в виду, что не пойдет на второй срок. Это попытка показать обществу, что президент делает все возможное и невозможное для достижения мира на фоне того, что результаты как таковые отсутствуют. Такова политическая риторика.

По-другому, думаю, ее не стоит оценивать.

- Зеленский в том же интервью заявил, что невозможно выполнить условия Минских соглашений в части касающейся выборов и контроля над границей. Означает ли это, что он готов предложить какую-то альтернативу, своего рода «Минск-3»?

— Сейчас команда Зеленского считает, что не может выполнить эти пункты. В то же время сейчас на Украине реализуется «план Б», о котором долго говорили. Он называется замораживание конфликта.

Риторика, что сначала граница, а потом, может быть, выборы, ситуация вокруг переговоров Трехсторонней контактной группы, отзыв Витольда Фокина, ситуация в «нормандской четверке» — все, что происходит вокруг переговорного процесса, позволяет говорить, что команда власти реализует «план Б» — замораживание конфликта.

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Вот такой план реализуется.

Да, еще много звучит разного рода высказываний, призывов к миру, но это связано с тем, что на Украине идет избирательная кампания, и власти пока еще надо нравиться людям в центре, на юге, на востоке Украины, где наиболее силен запрос на мир, поэтому для них звучит примирительная риторика. После выборов этот курс на замораживание конфликта проявит себя в еще большей мере.

- То есть нельзя говорить о том, что у Зеленского есть реальная возможность добиться мира в Донбассе, а не только лишь заморозки?

— Возможность у президента Украины есть, у него есть свой парламент, свое правительство, свои силовики. Но эта команда считает, что через реализацию Минских соглашений достигать мира для них опасно в силу противодействия внешних игроков и внутренних радикалов.

— Может ли Зеленский поменять команду, если он действительно хочет мира?

— Нет, он часть этой команды, это часть риторики президента. Скажем так — президент и его команда могут реализовать Минские соглашения, но считают риски из-за их реализации выше, чем риски их нереализации. Поэтому сегодня эта команда перешла к режиму удержания власти, как их предшественники, а удержание власти предусматривает отсутствие реинтеграции Донбасса с его нелояльным электоратом, которая приведет к конфликту с правыми радикалами.

Поэтому мы видим такую стратегию.

- На ваш взгляд, смог ли Зеленский за время своей каденции вырасти от актера до настоящего политика?

— Мне кажется, что президент продолжает учиться, но все больше и больше принимает правила классических украинских политиков. Он еще политик на стадии формирования, но в Зеленском сегодня уже больше политика, нежели Зеленского, и больше политика, нежели шоумена.

В начале срока у него, конечно, было больше Зеленского и шоумена, а сейчас больше политика, который думает одно, говорит другое, собирается делать третье.

- Рейтинг Зеленского в отличие от его предшественников по-прежнему высок. Если бы сейчас прошли внеочередные выборы, повторил бы он на них успех своего киногероя в сериале «Слуга народа»?

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Пока что его рейтинги выше, чем у Порошенко, Бойко и у Тимошенко, но это у всех политиков низкие рейтинги, и за счет этого Зеленский чуть выше, чем все остальные.

- Кто же в таком случае придет ему на смену, станет победителем следующих президентских выборов? Возможно ли, что это будет политик из правого лагеря?

— Это зависит от того, куда качнётся маятник. Это может быть представитель правого политического сегмента, левого политического сегмента, новый хозяйственник. Пока что так надолго я прогнозировать не хочу.