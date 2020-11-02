Комаровский отметил, что, несмотря на слухи в СМИ о том, что кофе вреден, доказательная медицина объясняет, что в умеренных количествах он не оказывает никакого разрушительного воздействия на организм.
«Есть определенные методики, протоколы, которые позволяют развеять все страхи, сплетни, слухи по поводу чего бы то ни было. И доказано, что есть количество кофе, которое можно пить абсолютно безопасно», — рассказал он.
Журналист, беседовавшая с Комаровским, уточнила, что это количество составляет не более 150-200 граммов за раз или 400 граммов в день.
Врач призвал всех прислушиваться к себе, и в случае если от кофе становится плохо, соответственно, прекращать его употребление. А если этот напиток приносит удовольствие — не отказывать себе в нем, если нет запрета по медицинским показаниям.
Полностью интервью можно прочитать здесь.