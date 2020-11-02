Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский в интервью изданию Украина.ру прокомментировал информацию о влиянии кофе на здоровье

Комаровский отметил, что, несмотря на слухи в СМИ о том, что кофе вреден, доказательная медицина объясняет, что в умеренных количествах он не оказывает никакого разрушительного воздействия на организм.

«Есть определенные методики, протоколы, которые позволяют развеять все страхи, сплетни, слухи по поводу чего бы то ни было. И доказано, что есть количество кофе, которое можно пить абсолютно безопасно», — рассказал он.

Комаровский рассказал, как секс поможет похудеть людям в возрасте © Facebook, Евгений Комаровский

Врач призвал всех прислушиваться к себе, и в случае если от кофе становится плохо, соответственно, прекращать его употребление. А если этот напиток приносит удовольствие — не отказывать себе в нем, если нет запрета по медицинским показаниям.

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