С доктором Комаровским - пожалуй, самым известным детским врачом, рекомендациями которого пользуются и взрослые (в одном только Инстаграме у него почти 9 миллионов подписчиков), пока не дошедшим в политику, — мы встретились в нераннее утро в Скайпе

Недавно отметивший 60-летие в море (путешествие на яхте —подарок сыновей), как всегда, энергичный и острый на язык, Евгений Олегович устроился в своем кабинете в харьковской клинике. И пока я включала диктофон, что-то хлебнул из чашки.

- Что вы пьете? Вода, чай?

— Кофе!

- Кофе?!! Ведь все говорят, что кофе вредно!

Шоколад опасен: Комаровский призвал не увлекаться лакомством © CC0, Pixabay

- Тогда получается, что если я получаю удовольствие от пирожного…

— Совершенно верно! Съешьте пирожное!

- Но как тогда похудеть? Вокруг столько вкусного…

— Я с вами согласен. Для меня это тоже проблема. У меня тоже есть лишний вес. Пока ты молодой, все просто: чтобы похудеть, нужно уменьшить количество потребляемой энергии и увеличить количество затраченной. Но с возрастом эта хитрость уже не так эффективна. Евгений Комаровский: кто он © Facebook, Евгений Комаровский

Природа так придумала, что, когда вы с ее точки зрения уже не можете догнать оленя, вам, к примеру, уже под 60 или 70, то вам надо запастись жиром, чтобы, пока молодежь будет бегать, вы с голоду не умерли. Лишний вес связан с половыми гормонами… В моем возрасте сбросить вес тяжело. Организм упорно сопротивляется. А вот в вашем. Добавьте физических нагрузок. Если у вас есть хотя бы час интенсивных физических упражнений в день, чтобы пропотеть, и плюс 15-20 минут на любовь, вам удастся держать себя в форме.

- Вы ничего не сказали про диету…

— Все хотят сбросить вес с помощью диет, в результате вся жизнь превращается в сплошные ограничения в еде. А люди приходят в этот мир все-таки не для того, чтобы сидеть на диете, а для того, чтобы радоваться жизни, поэтому создавайте себе альтернативу в виде спорта.

Комаровский объяснил, почему не стоит класть детей в кипяченую воду © Facebook Евгения Комаровского …но сказали про любовь. Существует такое понятие, как «секс для здоровья». Действительно эти вещи взаимосвязаны?

— В природе эволюционные механизмы примерно следующие — кто не размножается, тот нам не нужен. Но для женщин это меньше работает. Объясню. В живой природе как только самка — львица, слониха, мышка — перестает размножаться, ей отводится максимум несколько лет. А в человеческой популяции, если у женщины прекращается возможность рожать детей, она еще может прожить 30-40 и больше лет. Почему природа так поступила? Естественный отбор сработал таким образом, что если старшие самки помогают младшим, то выживаемость детей растет. То есть природа запрограммировала женщин становиться бабушками. Мы в своем роде уникальны.

С мужиками эта функция не проходит. Дедушки не нужны. Как только дедушка (по возрасту) перестает заниматься сексом для здоровья, ему уже недолго остается. Поэтому мужика надо двигать, гонять. Но тем не менее секс всегда полезен…

- Тема, безусловно, интересная. И главное — много объясняющая. Почему дедушки уходят к девушкам, к примеру. Но я собиралась поговорить про ковид. Помнится, в начале пандемии вы говорили, что это обычный грипп, не стоит паниковать… Когда ваша риторика изменилась?

— Мне кажется, во фразе «не стоит паниковать» нет наплевательского отношения. Я всегда говорил, что при любой вирусной инфекции есть нечто зависящее от вас, конкретного обывателя, а есть зависящее от государства. И призывал всех обращать внимание на то, что вам никто не поможет, только вы. Это главное.

А изменения в моем отношении к этой болезни произошли к началу лета. В том плане, что она практически не подлежит прогнозированию. Я могу сейчас прогнозировать реакции человечества на коронавирус, но реакция коронавируса на человечество прогнозу не поддается.

- Если бы предоставилась возможность, вы бы сделали себе прививку российской вакциной от ковида?

Комаровский рассказал, как защитить детей от коронавируса © http://www.komarovskiy.net/photo

Но мне неприятно, что мы все время делаем акцент на происхождении. И самое ужасное, когда говорят «в России мы покупать не будем, потому что она страна-агрессор». Что равносильно — «пусть лучше наши пациенты умирают». Это примерная риторика госпожи Супрун (бывший министр здравоохранения Украины, прозванная в народе "Доктор Смерть" — Ред.).

- Вы готовы лично вакцинироваться от ковида?

— Как только у нас будет нормальная, качественная вакцина, которая хотя бы на год будет давать защиту, я тут же уколю себе — мгновенно, не задумываясь. Как я это делаю с вакциной от гриппа.

- Вы врач, что называется, в теме, но как обывателю разобраться, где качественная вакцина, где нет?

— Обывателю не тяжело, если он хочет узнать. Сплошь и рядом обыватель занимает крутую позицию. Он говорит: вот вы мне расскажите! Вместо того чтобы изучить тему — для этого ему нужно потратить примерно час времени. У меня программа про вакцинацию от гриппа. И статьи, и книги. Возьми и прочти, тогда поймешь — надо тебе это или не надо. Я считаю, что вакцинация — самый эффективный способ профилактики инфекционных болезней.

Никто не говорит о том, что вакцинация — сладкая конфета. Вакцинация — это медицинская манипуляция, которая несет угрозу организму. Защищает, но при определенных условиях опасна. Поэтому надо сопоставлять риски.

Комаровский рассказал, как вернуть обоняние после COVID-19 © Facebook Евгения Комаровского - Что сбивает людей с толку, когда речь идет о ковиде?

— Люди не знают, кому верить. У нас не политики рассуждают о политике, не врачи — о медицине. У каждого свое мнение — у президента свое, у премьера свое… Набежало огромное количество шарлатанов, которые ничего не понимают. Все всё комментируют. Что говорить, если даже позиция ВОЗ по куче вопросов стала противоположной за 10 месяцев пандемии. В этой ситуации не ошибиться или доверять кому-то очень сложно. Помните, на втором-третьем месяце пандемии было распространенное мнение, что уникальная эпидемиологическая особенность короны — он передается через руки? То есть не столько воздушно-капельным путем, сколько контактным, и поэтому руки нужно бесконечно обрабатывать. И вот уже наставили санитайзеров, моют улицы хлоркой и всякая фигня на постном масле. А потом раз — и поменялась позиция, все-таки нет, 99 процентов заболевших заразились воздушно-капельным путем.

Опять-таки маски: позиция последние лет 50 — маски надевают больным, чтобы они не заразили здоровых. Маски не носят здоровые люди. И поменялось — теперь маски носят все.

Я понимаю как врач, который разбирается в инфекционной патологии, с чем связано это изменение позиции. Но люди реально перестают верить чему бы то ни было. Кроме того, люди привыкли думать, что любая власть меньше всего думает, как нас защитить. Власть думает, как на нас заработать. И поэтому особого доверия нет ни к чему. Особенно после того, как нам запрещают гулять с детьми и разрешают гулять с собаками. В такой ситуации сложно сохранить здравый смысл и логику.

- Так нужны маски?

— Нужны! Доказанная уникальность коронавируса в том, что максимальное выделение заразного вируса в окружающую среду происходит за два дня до появления симптомов. Исходя из этого вы, не имея никаких симптомов, можете находиться в фазе активного выделения вируса. Поэтому если вы вышли к людям, вы должны надеть на себя маску.

- Почему у одних переболевших количество антител со временем падает, а у других растет? Означает ли это, что тот, у кого мало антител или они исчезли вовсе, может заболеть вновь?

«А куда их потом?» Комаровский объяснил, почему скрининг температуры – показуха © Facebook Евгения Комаровского

- Когда надо точно скорую вызывать?

— Когда вы задыхаетесь. Всё! При остальных признаках надо обращаться к вашему семейному врачу.

- Мы победим коронавирус и при каких условиях?

— Лица чувствительные переболеют, выработают иммунитет, вирус ослабнет, и человечество и вирус приспособятся друг к другу. И будем ждать новых вирусов. Стабилизация состояния будет к концу 2022 года!