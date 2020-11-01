Для здоровья «любого взрослого человека, у которого есть мозги, очень важна психогигиена соцсетей», сказал известный украинский врач Евгений Комаровский в интервью Украина.ру, опубликованном 31 октября

По его мнению, «нужно обезопасить себя и сохранить свои уши-глаза от дебильного контента, цель которого дразнить людей и действовать им на нервы».

«Я заметил — если пару дней не смотришь новости, не заходишь в фейсбук, жизнь меняется в лучшую сторону», — заявил Комаровский.

Евгений Комаровский: Любая власть меньше всего думает, как нас защитить © Facebook, Евгений Комаровский

Однако Комаровский признал, что «вынужден там присутствовать, чтобы доводить до людей определенные месседжи».

«Но надо очень правильно выстроить коммуникацию, чтобы не видеть идиотов в своей ленте. Я уже научился этому и чувствую себя хорошо», — рассказал он.

Интервью Комаровского можно прочитать здесь.