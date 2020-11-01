По его мнению, «нужно обезопасить себя и сохранить свои уши-глаза от дебильного контента, цель которого дразнить людей и действовать им на нервы».
«Я заметил — если пару дней не смотришь новости, не заходишь в фейсбук, жизнь меняется в лучшую сторону», — заявил Комаровский.
По его словам, «украинский сегмент фейсбука — такая мерзкая клоака, гнездо ненависти, подлости, выяснения отношений».
Однако Комаровский признал, что «вынужден там присутствовать, чтобы доводить до людей определенные месседжи».
«Но надо очень правильно выстроить коммуникацию, чтобы не видеть идиотов в своей ленте. Я уже научился этому и чувствую себя хорошо», — рассказал он.
Интервью Комаровского можно прочитать здесь.