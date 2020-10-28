Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская может приписать себе частичный успех своего ультиматума, но президент Александр Лукашенко также воспользуется этой ситуацией. Об этом член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько сказал в интервью изданию Украина.ру

Белорусский политолог оценил успех ультиматума Тихановской © vk.com, Всеволод Шимов заявила, что первый день забастовки, 26 октября, «напугал» режим. В свою очередь, Лукашенко заговорил о террористической угрозе, а также выступил с жесткими заявлениями в адрес рабочих и студентов.

По мнению Безпалько, заявления и Лукашенко, и Тихановской нужно «делить пополам».

«Тихановская отчасти напугала режим тем, что общество так или иначе откликнулось на эти призывы: бастовало, перекрывало дороги и всячески оказывало сопротивление политической системе Лукашенко… Поэтому в данной ситуации Тихановская может приписать себе как частичный успех этого мероприятия, так и объяснить неуспех этого мероприятия тем, что режим начал закручивать гайки», — отметил эксперт.

При этом он считает очевидным, что Лукашенко будет объяснять отказ от компромисса именно тем, что оппозиция пытается нарушить функционирование государственных органов. По данным Безпалько, президент уже распространяет через своих журналистов сведения о том, что во время митинга якобы пытались захватить здание ГУВД.

В Минске 25 октября прошла очередная несанкционированная акция протеста оппозиции, а на следующий день в стране началась общенациональная забастовка.

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