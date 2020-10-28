В вопросе пророссийских партий в Белоруссии Москва рискует повторить печальный опыт Украины, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

Андрей Суздальцев: Белорусские протесты уходят в подполье © Владимир Трефилов Украина.ру

Светлана Тихановская заявила, что первый день забастовки, 26 октября, «напугал» режим. В свою очередь, президент Лукашенко заговорил о террористической угрозе, а также выступил с жесткими заявлениями в адрес рабочих и студентов.

- Богдан, Лукашенко занял такую позицию под влиянием вчерашней протестной активности, или он изначально определился с ней?

— И заявления Лукашенко, и заявления Тихановской нужно делить пополам. Тихановская отчасти напугала режим тем, что общество так или иначе откликнулось на эти призывы: бастовало, перекрывало дороги и всячески оказывало сопротивление политической системе Лукашенко.

При этом было очевидно с самого начала, что не все белорусы выйдут на забастовку, что весь этот ультиматум дутый. Поэтому в данной ситуации Тихановская может приписать себе как частичный успех этого мероприятия, так и объяснить неуспех этого мероприятия тем, что режим начал закручивать гайки.

Также очевидно, что Лукашенко тоже будет этим пользоваться для того, чтобы сохранить себя и свою семью у власти. Он будет объяснять отказ от компромисса именно тем, что оппозиция пытается нарушить функционирование государственных органов. Он уже распространяет через своих журналистов сведения о том, что там якобы пытались захватить здание ГУВД. Пока подтверждения этому нет. Александр Лукашенко: кто он © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool

Сама по себе акция в воскресенье носила мирный характер. Люди старались избежать конфликта, и даже в конце этого шествия они расходились через дворы, чтобы не попасть под удар омоновцев. И тем не менее силовики все равно использовали светошумовые гранаты и резиновые пули.

Сейчас можно констатировать только то, что белорусское общество по-прежнему расколото. Значительная часть белорусского общества выступает против Лукашенко, она выходит на протесты и забастовки. Но это не значит, что она действует по призыву Тихановской. Тихановская существует сама по себе за рубежом. Она слабо влияет на протесты, но она попытается приписать себе любой успех протестного движения.

- А может Лукашенко сейчас просто игнорировать эти протесты и тянуть время?

— Насколько я понял, он именно такую тактику и использует. Для него важно сохраниться у власти любым путем, и ради этого он готов пойти и на затягивание времени, чтобы измотать оппозицию и простых людей, и на имитацию компромисса.

Например, совершенно непонятно, как будет осуществляться конституционная реформа. Если послушать речи Лукашенко, то он везде говорит, что якобы все будет решать народ, но как это будет выглядеть на практике, никто не говорит. Он проведёт референдум? Проведёт новые выборы? Непонятно. Понятно только то, что под «народом» он понимает себя, свой аппарат и силовиков, с которыми он отождествляет белорусскую государственность.

- Смысл его сегодняшнего выступления по сути свелся к тому, что все должен решать народ, но несогласные будут наказаны…

— Да, примерно так. «Все, что должен решить народ, решаю я. А кто не согласен, тот попадет под удар силовиков». Поэтому, исходя из этой логики, он будет использовать любые приемы, для того чтобы остаться у власти и переназначить себя президентом уже по результатам и конституционной реформы, и реформы парламента.

- Недавно были переговоры Лукашенко с Помпео, где белорусский президент пожелал успехов Дональду Трампу на предстоящих выборах. Означает ли это, что он поддерживает Трампа, и почему он занял такую позицию?

— Судя по его заявлениям, он действительно Трампа поддержал. Но, с моей точки зрения, это несколько недальновидно, потому что результаты выборов президента США неочевидны. Когда-то Лукашенко выражал свои симпатии в адрес Петра Алексеевича Порошенко, который выборы проиграл. И если выиграет Байден, то это осложнит отношения Лукашенко с американским истеблишментом.

Другое дело, что тесных торгово-экономических отношений между Лукашенко и американцами нет. Это со стороны Лукашенко всегда были попытки поторговать своим суверенитетом. В экспертной среде есть предположение, что во время этого разговора с Помпео была попытка некоего торга, когда Лукашенко хотел «продать» постепенный выход Минска из ОДКБ и Союзного государства в обмен на финансово-экономическую и политическую поддержку.

Но для американцев Лукашенко все равно токсичный актив. Они понимают, что через несколько лет он все равно уйдет, и продолжение взаимодействие с ним может подтолкнуть Белоруссию в сторону России.

Сам по себе звонок по-разному подавался в американских и белорусских СМИ. В США сдержанно это прокомментировали, а в Минске это по понятным причинам преподнесли едва ли не как факт признания легитимности Лукашенко. Хотя американцы четко заявили, что Лукашенко остается легитимным до 5 ноября, а там посмотрим на результаты.

Пока идет позиция выжидания. Как со стороны США, так и со стороны России.

- Если говорить о пророссийских силах в Белоруссии, то одних вы хвалите, а других жестко критикуете. Чем конкретно, на ваш взгляд, эти партии должны заниматься?

— В первую очередь пророссийские силы в Белоруссии должны заниматься вопросами реальной интеграции. Они должны сохранять тот уровень интеграции, который существует между нашими странами. Но, к сожалению, сейчас в политическое поле Белоруссии под видом фиктивной уступчивости со стороны Лукашенко могут быть вброшены ряд организаций и партий, которые будут выполнять роль фейковых пророссийских организаций.

Сергей Лущ: Брутальные действия власти толкают белорусов в стан оппозиции © из личного архива Сергея Луща Шиптенко, Алимкина и Павловца арестовали за то, что они публиковались в российских информационных агентствах. Им предъявили обвинение и осудили. Единственное, что в этой ситуации можно сказать позитивного, что они не отправились в места заключения. А теперь вдруг пророссийскую партию «Союз», которую возглавляет Сергей Лущ, рекламируют по государственному телевидению.

Очевидно, что это будет фейковая организация в качестве имитации тех пророссийских сил, которые должны бороться и наращивать интеграцию между нашими странами.

Я убежден, что интеграционные пророссийские силы создавать можно и нужно. Но этим должны заниматься профессионалы. Именно для того чтобы был максимальный эффект, а не просто для отчетности.

- Ну и как распознать эту фейковость?

— Распознать фейковость не так уж сложно. Нужно изучить бэкграунд тех людей, которые представляют эту партию. Нужно изучить опыт тех организаций, которые предшествовали созданию этой организации, и нужно изучить реакцию на эту партию со стороны государственных органов. Этих критериев вполне достаточно.

Если мы посмотрим на прошлое Сергея Луща, то он был праворадикалом и неоязычником. Этот человек открыто признавался, что стал заниматься интеграцией после беседы с белорусским КГБ. Он действительно долгое время критиковался белорусскими националистами, но в целом он является сторонником той линии, которую проводит Лукашенко. Я не помню, чтобы Сергей Лущ подвергался какому-то преследованию, как те же Шиптенко, Алимкин и Павловец.

С моей точки зрения, такая партия делается, в том числе и в России, для отчетности и очередного распила бюджетных средств. Эти средства будут поступать и в Белоруссию, и пилиться там тоже. Мне это вполне очевидно.

Конечно, я всего лишь высказываю свое мнение. Но большинство людей, с которыми мне приходится переписываться и которые представляют экспертное сообщество в Белоруссии, разделяют мою точку зрения относительно Луща и создаваемой им партии «Союз». В будущее этой партии и еще нескольких «пророссийских» сил я абсолютно не верю. Я не верю в то, что они будут эффективны с точки зрения своей пророссийскости. Они не будут бороться за интеграционные интересы.

По большому счету, все это повторение того опыта, который мы имели в отношении Украины. Это в чистом виде украинские грабли, только с небольшим опозданием.

- На мой взгляд, в биографии многих этих людей, о которых становится известно только сейчас, можно найти нечто сомнительное. Может, нам все же работать с ними, не дожидаясь идеального момента?

— Мне кажется, что все же биографии политиков сильно отличаются. Если бы в этой партии хотя бы состояли осужденные публицисты, я бы задумался. Но я вижу, что на втором съезде гражданской инициативы «Союз» присутствуют Дзермант и Шпаковский, батькины эксперты. Шпаковский работал охранником у Милинкевича, который даже в оппозиционной среде имеет неоднозначную репутацию. В сети есть фотографии, где он зигует в пивной под бело-красно-белым флагом.

Я не вижу в этой партии, как и в прошлом Сергея Луща, ничего доброкачественного. По сведениям некоторых источников, он до сих пор является неоязыческим жрецом. Также по сведениям некоторых источников, у него до недавнего времени не было высшего образования. Как можно его сравнивать с другими политиками, которые хоть и находятся под давлением белорусских спецслужб, но все же не имеют такого негативного бэкграунда.

Человек с таким бэкграундом очень уязвим. Им легко будет управлять. А если им будет легко управлять, то и создаваемая им партия тоже будет управляемой. А если она будет управляемой, но на нее будут тратиться огромные средства из российского бюджета, то эти средства уйдут в никуда. Это тот же украинский опыт, который привел нас к «революции достоинства».

Эльвира Мирсалимова: В Белоруссии появились управляемые, удобные власти политические структуры © предоставлено Эльвирой Мирсалимовой

Мы видим только, что против этого Майдана восстал Крым и Донбасс. Крым удалось вернуть в состав России, а Донбасс завис. Что будет с Белоруссией через 5-6 лет, тоже непонятно.

- Мы можем хотя бы предполагать?

— Лукашенко, очевидно, уйдет. Как бы он ни цеплялся за власть и президентское кресло, ему придется уйти. Просто в силу окончания каденции, которую он сам себе назначил. Я убежден, что ему не удастся назначить своего сына в качестве преемника.

Что будет в этом случае, я не знаю. Но наверняка будет какая-то смута, которая отразится на нас, на России. Если мы будем готовиться к этой смуте, финансируя абсолютно неэффективные фейковые проекты, управляемые белорусскими спецслужбами, мы получим только негативный результат. Надо работать на опережение.

Может быть, нам вообще нужно отказаться от создания пророссийских партий в политическом пространстве, которое мы никак не можем контролировать. Сейчас российские телеканалы в большем количестве смотрят на Украине и в Азербайджане, чем в Белоруссии. В Белоруссии любые политические СМИ подвергаются цензурированию. Как мы можем оказывать воздействие на белорусское общество, если у нас нет инструментов?

Там не работают наши НКО и НПО, но зато работают западные организации вроде USAID, запрещенный у нас в стране. Почему бы не потребовать от Минска дать возможность работать нашим НКО и НПО? Тогда не нужно будет создавать целые партии.

Очевидно, что в политической системе, в которой выборы невозможно проконтролировать на предмет их доброкачественности, ни одна партия без предварительных договоренностей в парламент не пройдет. Но для нас главное даже не в парламенте. Для нас главное, чтобы белорусское общество было настроено пророссийски.

- Хорошо, а если в белорусской конституции будет закреплен статус России как геополитического союзника?

— Я глубоко убежден, что никакие документы, договора и формулировки конституции значения не имеют. Посмотрите на соседнюю Украину. Да, это формально нейтральное государство. Но там уже закрепили курс в НАТО. Да, там запрещено размещение иностранных баз, но Зеленский уже развивает сотрудничество с Великобританией на предмет размещения военных объектов в Николаевской области.

Англичане, наши вечные соперники, которые еще с 19 века играют с нами в «большую игру», называют все это «задним двором России», Russian backyard. Они прекрасно понимают, куда они пришли.

Дмитрий Болкунец: Массовые акции в Белоруссии все равно закончатся уходом Лукашенко © РИА Новости, Владимир Трефилов

Поэтому что бы там ни написали в конституции Белоруссии, все это можно одним росчерком пера отменить или просто проигнорировать.

- Пророссийские белорусы жалуются, что Россия не предоставляет образа будущего, зациклена на советском опыте, и что она непривлекательна для молодого поколения. Какой образ будущего мы можем предоставить простым белорусам?

— Это вопрос из вопросов. Дело в том, что зачастую на это жалуются не только в Белоруссии, но и в РФ. Для меня образ будущего — это могучее единое государство, состоящее из восточнославянских республик — России, Украины и Белоруссии. Где будет предоставлена свобода для вероисповеданий, но где бы соблюдались консервативные ценности.

Наш союз должен быть основан на нашей тысячелетней культуре и великой истории, которую сейчас в Белоруссии не преподают и не изучают. Там во времена Лукашенко начали опираться на литвинскую идентичность.

Если мы объединимся, мы сможем совершить скачок во всех отношениях. Если кого-то волнует именно экономическая составляющая, то только вместе мы сможем быть конкурентом развитым странам в глобальном мире, порядки в котором становятся все жестче и жестче.

Мы со времен распада СССР испытываем демографические трудности, у нас везде идет деградация. Но Россия обладает ресурсами и способна к сопротивлению. Любой, кто с ней соединится, обретет способность к такому же развитию.

А что могут предложить Белоруссии на Западе? Пусть посмотрят на США, Евросоюз и Украину. Сильно сейчас развивается Украина, после того как она совершила госпереворот? Нет, она деградирует. Сильно ли развиваются те страны Евросоюза, которые были частью СССР вроде Прибалтики? Нет, они тоже деградируют. Там те же процессы, что и в Украине, только не так заметны.

- Но нам говорят, что мол, там все равно лучше жить, чем в России…

— Тот, кто убежден, что там лучше, чем в России, у него есть возможность сесть в поезд и уехать в Латвию, Литву или Эстонию. Куда захочет. Но значительная часть граждан Белоруссии настроена на интеграцию с Россией.

Если произойдет реальная интеграция (а не этот застывший 20 лет назад проект Союзного государства), она даст мощнейший толчок для того, чтобы наши страны развивались вместе и чтобы не нужно было никуда уезжать ни для того, чтобы заработать денег, ни для того, чтобы реализоваться.