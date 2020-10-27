Белорусская политическая партия «Союз» имеет прямые контакты с пророссийской общественностью, поэтому она сможет формулировать задачи по настоящему сближению России и Белоруссии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский

Андрей Суздальцев: Белорусские протесты уходят в подполье © Владимир Трефилов Александр Лукашенко, так как все пророссийское поле было зачищено.

Однако на самом деле Лукашенко не является радикальным сторонником интеграции, он совершенно справедливо позиционирует себя как защитника суверенитета Белоруссии.

«Поэтому во всей этой системе должны быть политические силы, придерживающиеся более пророссийской ориентации, чем президент, и способные критиковать президента с точки зрения интересов пророссийского избирателя. Именно чтобы нарушить систему, когда кроме Лукашенко на политическом поле других пророссийских сил не было, и появляется такая партия», — считает эксперт.

Олег Неменский полагает, что эта партия может претендовать на заметную роль в белорусской политике, но все зависит от развития белоруской политической системы

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18 октября в Минске состоялось заседание Организационного комитета по учреждению политической партии «Союз». Инициатором идеи выступила Гражданская инициатива «Союз», которая является сторонником белорусско-российской интеграции.