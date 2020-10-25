Политолог Вадим Карасев прогнозирует скорую смену Кабинета министров или его части после оглашения результатов местных выборов на Украине. Об этом 23 октября он заявил на пресс-конференции, которую транслировал Интерфакс-Украина в YouTube

По его словам, результаты местных выборов для «Слуги народа» покажут, как будет дальше действовать президент Владимир Зеленский. Если он продолжит отмежевываться от «слуг народа», то может назреть вопрос о досрочных парламентских выборах.

«Не только о смене Кабинета министров. Тут она будет в любом случае в разных формах. Даже может быть с отставкой премьер-министра. Но вот досрочные парламентские выборы — это не так просто. Если мы увидим, что все же надежда умерла… Значит, очевидно, будут досрочные парламентские выборы и «Слуга народа» пойдет тремя колоннами», — заявил он.

Карасев сказал, на что было похоже выступление Зеленского в Раде © скриншот с видео NEWSONE

Местные выборы на Украине состоятся 25 октября. Их результаты станут известны 6 ноября.