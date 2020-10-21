И белорусская власть, и белорусская оппозиция находятся в цугцванге, поэтому и те, и другие осознанно или неосознанно стремятся к обострению. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: Обострение ситуации в Белоруссии может быть выгодно и Лукашенко, и оппозиции © РИА Новости, Нина Зотина

«Пока что Лукашенко пытается имитировать диалог. Он встретился с заключенными в СИЗО, как царь-батюшка, он пытается говорить о конституционной реформе, которая на самом деле приведет к тому, что его изберут еще раз, только уже в соответствии с этой реформой. В любом случае он не идет на главное требование оппозиции — уйти», — указал Безпалько.

А поскольку Лукашенко на самом деле не собирается выполнять предложенный Россией план о поэтапном выходе из политического кризиса, то и оппозиция не будет идти на компромисс с ним и подыгрывать ему, заключил политолог.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.