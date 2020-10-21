Как отмечается, переговоры о закупке российских вакцин запрещены на законодательном уровне.
«Никаких заявлений о государственной регистрации российской вакцины Гам-КОВИД-Вак в установленном порядке не поступало. Кроме того, по имеющейся информации, этот продукт также не проходил экспертизу и регистрацию в компетентных органах США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады или ЕС, что фактически делает невозможным его закупку и использование в Украине», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой передать Украине российскую вакцину от коронавируса.
Путин в ответ заявил, что Россия готова передать Киеву препарат, но власти Украины должны официально сделать соответствующий запрос.