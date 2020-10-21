В целом, 234 дела завели непосредственно за нарушение избирательных прав.

Подкуп избирателей одобряет каждый шестой украинец - опрос
Подкуп избирателей одобряет каждый шестой украинец - опрос
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
За подкуп избирателей и препятствование избирательному праву — 183 дела. Также полицейские расследуют 102 уголовных производства относительно хулиганских действий, косвенно связанных с избирательным процессом.

Среди распространенных случаев — предоставление избирателям денег и продуктовых наборов.

Местные выборы на Украине состоятся 25 октября. Их результаты станут известны 6 ноября.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября и кроме голосования ответить на пять важных вопросов. В частности, украинский лидер поинтересуется у граждан страны о необходимости легализации медицинского каннабиса для тяжелобольных.