Более 180 уголовных дел за подкуп избирателей возбудили с начала избирательного процесса на Украине и 475 производств открыли по фактам нарушений в целом касательно выборов. Об этом 21 октября сообщила пресс-служба Национальной полиции

В целом, 234 дела завели непосредственно за нарушение избирательных прав. Подкуп избирателей одобряет каждый шестой украинец - опрос © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Среди распространенных случаев — предоставление избирателям денег и продуктовых наборов. Местные выборы на Украине состоятся 25 октября. Их результаты станут известны 6 ноября. Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября и кроме голосования ответить на пять важных вопросов. В частности, украинский лидер поинтересуется у граждан страны о необходимости легализации медицинского каннабиса для тяжелобольных.