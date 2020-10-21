Комментируя встречу президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Украины Владимира Зеленского, Затулин напомнил, что после избрания главой государства Зеленский поехал отдыхать в Турцию, поскольку питает слабость к этой стране.
Депутат отметил, что Зеленский не упускает возможности выпросить у Анкары помощь, а Эрдоган пытается шантажировать Россию сближением с Украиной и постоянно заявляет, что Крым украинский.
«Таким образом, Турция делает упреждающие шаги в возможной конфронтации с Россией», — цитирует издание политика.
При этом Москве не стоит бояться Анкары, поскольку за последние годы странами реализованы несколько крупных проектов, среди которых газопровод «Южный поток» и атомная электростанция «Аккую», считает Затулин.
Встреча Зеленского и Эрдогана состоялась 16 октября. Достигнутая на ней договоренность о совместном производстве ударных беспилотников может привести к обострению обстановки в Донбассе.
Эрдоган также заявил, что никогда не признает Крым российским, и заверил Зеленского в поддержке территориальной целостности Украины.