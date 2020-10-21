России нужно максимально серьезно отнестись к сближению Турции и Украины, сказал зампред думского комитета по делам СНГ Константин Затулин. Его слова приводит сайт Дни.ру 21 октября

Комментируя встречу президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Украины Владимира Зеленского, Затулин напомнил, что после избрания главой государства Зеленский поехал отдыхать в Турцию, поскольку питает слабость к этой стране.

Депутат отметил, что Зеленский не упускает возможности выпросить у Анкары помощь, а Эрдоган пытается шантажировать Россию сближением с Украиной и постоянно заявляет, что Крым украинский.

«Таким образом, Турция делает упреждающие шаги в возможной конфронтации с Россией», — цитирует издание политика.

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Встреча Зеленского и Эрдогана состоялась 16 октября. Достигнутая на ней договоренность о совместном производстве ударных беспилотников может привести к обострению обстановки в Донбассе.

Эрдоган также заявил, что никогда не признает Крым российским, и заверил Зеленского в поддержке территориальной целостности Украины.