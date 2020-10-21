«За нашей спиной сейчас более тысячи человек. Они так же, как и мы, считают этот опрос преступным. Они понимают, что власть нарушает закон. Они видят, что не только не сидят топ-коррупционеры прошлой власти, а уже появляются топ-коррупционеры нынешней власти. Народ недоволен грубыми нарушениями закона, тем, что вопросы Донбасса обсуждаются и принимаются решения по ним без участия жителей Донбасса. Поэтому люди выходят на улицу», — сказал руководитель Молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский.
Он отметил, что в данный момент на территории Офиса президента вывешен президентский штандарт, а по протоколу это значит, что глава государства в это время находится у себя на рабочем месте и должен услышать требования протестующих.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября и кроме голосования на местных выборах ответить на пять важных вопросов. Первым вопросом станет необходимость введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах, вторым — возможность введения в Донбассе свободной экономической зоны.
Также Зеленский предлагает украинцам ответить на вопросы о необходимости сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300, легализации медицинского каннабиса для тяжело больных и поднять на международном уровне вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.
Местные выборы на Украине состоятся 25 октября. Их результаты станут известны 6 ноября.