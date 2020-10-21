Больше тысячи человек пришли на митинг «Оппозиционной платформы - За жизнь» (ОПЗЖ) к зданию Офиса президента Украины в Киеве с протестом против опроса, который планируется провести в день выборов. Об этом 21 октября рассказывается в сюжете телеканала NewsOne

Украинский Якубович из команды Зеленского угодил в скандал © Facebook, Віталій Скобельський Артем Марчевский.

Он отметил, что в данный момент на территории Офиса президента вывешен президентский штандарт, а по протоколу это значит, что глава государства в это время находится у себя на рабочем месте и должен услышать требования протестующих.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября и кроме голосования на местных выборах ответить на пять важных вопросов. Первым вопросом станет необходимость введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах, вторым — возможность введения в Донбассе свободной экономической зоны.

Также Зеленский предлагает украинцам ответить на вопросы о необходимости сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300, легализации медицинского каннабиса для тяжело больных и поднять на международном уровне вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Местные выборы на Украине состоятся 25 октября. Их результаты станут известны 6 ноября.