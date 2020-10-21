Закон Украины «Об очищении власти» имеет символическое значение, и его отмена вызовет радикальный всплеск, не нужный власти. Об этом политолог, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов сказал в интервью изданию Украина.ру

На Украине люстрация стала социальным лифтом для майданной власти - Попов © sobityadnya.ru

По мнению Попова, даже несмотря на это, перспектив для отмены закона нет.

«Закон имеет символическое значение. Его отмена вызовет радикальный всплеск, который [президенту Владимиру] Зеленскому не нужен. Сторонники отмены люстрации оказать аналогичное давление не могут. В политике на самом деле все решала и будет решать сила, поэтому никаких перспектив нет», — заявил он.

При этом он напомнил о прецедентах обхождения закона, как это было сделано в случае назначения на пост руководителя Офиса президента Андрей Богдана, который в 2010-2014 годах был уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики в правительстве Николая Азарова.

По словам Попова, подобные разовые привлечения людей из прошлой власти могут вызвать «ворчание», но не приведут к всплеску, который, по мнению эксперта, неизбежен в случае отмены закона.

Закон «Об очищении власти» был принят в 2014 году. Он предусматривает норму, согласно которой лица, которые занимали руководящие посты во время президентства Виктора Януковича и находились на этих должностях в течение года, должны быть уволены с занимаемых должностей в течение 10 дней после вступления в силу этого закона.

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