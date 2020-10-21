В феврале Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил апелляцию Кабмина Украины по делу относительно нарушения законом Украины «Об очищении власти» Европейской конвенции по правам человека.
По мнению Попова, даже несмотря на это, перспектив для отмены закона нет.
«Закон имеет символическое значение. Его отмена вызовет радикальный всплеск, который [президенту Владимиру] Зеленскому не нужен. Сторонники отмены люстрации оказать аналогичное давление не могут. В политике на самом деле все решала и будет решать сила, поэтому никаких перспектив нет», — заявил он.
При этом он напомнил о прецедентах обхождения закона, как это было сделано в случае назначения на пост руководителя Офиса президента Андрей Богдана, который в 2010-2014 годах был уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики в правительстве Николая Азарова.
По словам Попова, подобные разовые привлечения людей из прошлой власти могут вызвать «ворчание», но не приведут к всплеску, который, по мнению эксперта, неизбежен в случае отмены закона.
Закон «Об очищении власти» был принят в 2014 году. Он предусматривает норму, согласно которой лица, которые занимали руководящие посты во время президентства Виктора Януковича и находились на этих должностях в течение года, должны быть уволены с занимаемых должностей в течение 10 дней после вступления в силу этого закона.
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