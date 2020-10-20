Нельзя говорить о том, что сегодня выстраивается новая геополитическая коалиция против России, поскольку противники России на международной арене остаются прежними. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в интервью изданию Украина.ру

Яков Кедми: Новых антироссийских коалиций не существует, есть только старые © commons.wikimedia.org, Mark Nakoykher Владимира Зеленского в последнее время были тесные контакты с Польшей, визит в Великобританию и встреча с главой британской разведки, а также визит в Турцию на фоне нового обострения в Карабахе.

«Нет новой антироссийской коалиции. Они старые. Но время от времени стараются встрепенуться и показать признаки жизни», — считает эксперт.

Говоря о новых кризисах на постсоветском пространстве Кедми отметил, что у каждого этого конфликта есть свои внутренние причины, но они будут активно использоваться внешним силами для нового обострения ситуации.

Специалист добавил, что Россия должна определить цели своей политики на внешней арене и постсоветском пространстве, и в соответствии с целями и определять свою позицию в каждом случае.

Полностью интервью можно прочитать здесь.