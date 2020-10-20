У президента Украины Владимира Зеленского в последнее время были тесные контакты с Польшей, визит в Великобританию и встреча с главой британской разведки, а также визит в Турцию на фоне нового обострения в Карабахе.
«Нет новой антироссийской коалиции. Они старые. Но время от времени стараются встрепенуться и показать признаки жизни», — считает эксперт.
Говоря о новых кризисах на постсоветском пространстве Кедми отметил, что у каждого этого конфликта есть свои внутренние причины, но они будут активно использоваться внешним силами для нового обострения ситуации.
Специалист добавил, что Россия должна определить цели своей политики на внешней арене и постсоветском пространстве, и в соответствии с целями и определять свою позицию в каждом случае.
Полностью интервью можно прочитать здесь.