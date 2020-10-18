Россия должна определить цели своей политики в постсоветском пространстве, и с соответствии с целями и определять свою позицию в каждом случае, рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в интервью изданию Украина.ру

Евгений Сатановский: России все равно придется добить тех, кто ее кусает © РИА Новости, Григорий Сысоев

- Яков Иосифович, на ваш взгляд, они обусловлены в большей степени внутренними причинами или происками внешних сил?

— У каждого Конфликта внутренние причины. Но они усиливаются и используются внешними силами доводя до обострения.

- У президента Украины Владимира Зеленского в последнее время были тесные контакты с Польшей, визит в Великобританию и визит в Турцию. Можно ли, с учетом этих обострений, говорить о выстраивании новой антироссийской коалиции, и насколько это удастся?

— Нет новой антироссийской коалиции. Они старые. Но время от времени стараются встрепенуться и показать признаки жизни.

- Почему Россия, несмотря на санкции и различные дипломатические скандалы, все равно пытается выстроить диалог с Западом? И что именно должно случится, чтобы этот диалог прекратился?

— Мне непонятно, движет ли Россией в этом вопросе конкретная цель, или это действия по инерции мышления. Смысла в такой форме диалога я не вижу. По сути нет никакого диалога. Есть заявления Запада и попытки оправдаться или объяснить, которые никого не интересуют, и никто их не слушает. Это не диалог.

- Может ли Россия занять более жесткую и проактивную позицию в отношении стран бывшего СССР? Если да, в чем она должна выражаться?

— "Позиция" это несерьезно. Россия должна определить цели своей политики в постсоветском пространстве. И с соответствии с целями и определять свою позицию в каждом случае.

- Отмечается, что при своей военной мощи Россия уступает по экономическом влиянию США, Китаю и другим крупным державам. Насколько это может помешать ей восстановить свои геополитические позиции?

— Экономически Россия ещё долго будет отставать. Поэтому развитие надо строить на параметрах качественного отличия российской политики. Количественно силы не равны.