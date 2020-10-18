По его словам, Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало сыграли «особенную роль в борьбе против тоталитарного режима в Белоруссии», что заслуживает Нобелевской премии мира.
«Политики, находящиеся в оппозиции в Белоруссии, обладают фантастическим мужеством. Они организуют мирные демонстрации, несмотря на то, что власти действуют все более жестко по отношению к ним», считает Гейр Тоскедаль.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие выражают несогласие с результатами выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.
Экс-кандидат в президенты от оппозиции Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета для трансфера власти
Члена координационного совета Марию Колесникову задержали при пересечении белорусско-украинской границы по уголовному делу о попытке захвата власти.