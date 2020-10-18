Женщин, возглавивших протестное движение в Белоруссии, необходимо выдвинуть на соискание Нобелевской премии мира в 2021 году. Об этом заявил депутат норвежского парламента от Христианско-демократической партии Гейр Тоскедаль, сообщает РИА Новости

В надежде на вторую волну. Тихановская готовит новые протесты на 25 октября © AP, Sergei Grits Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало сыграли «особенную роль в борьбе против тоталитарного режима в Белоруссии», что заслуживает Нобелевской премии мира.

«Политики, находящиеся в оппозиции в Белоруссии, обладают фантастическим мужеством. Они организуют мирные демонстрации, несмотря на то, что власти действуют все более жестко по отношению к ним», считает Гейр Тоскедаль.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие выражают несогласие с результатами выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты от оппозиции Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета для трансфера власти

Члена координационного совета Марию Колесникову задержали при пересечении белорусско-украинской границы по уголовному делу о попытке захвата власти.