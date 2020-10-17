Во время президентства в США Дональда Трампа вражда Вашингтона с Москвой сохранилась, но потеряла системный идеологический оттенок. Об этом политолог-американист Борис Межуев сказал в интервью изданию Украина.ру

Трамп просит Россию помочь ему победить на выборах при помощи оружия © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Для тех россиян, которые занимаются политикой, это было очень комфортно. Да, противник есть, но он не предъявляет моральных претензий. Он давит на нас только потому, что его национальные интересы противоречат нашим национальным интересам, и он этого не скрывает», — сказал Межуев.

Президентские выборы в США назначены на 3 ноября 2020 года. Согласно последним соцопросам, бывший вице-президент Джо Байден набирает 53% рейтинга, а американского лидера поддерживают 43% респондентов.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.