По его словам, один из американских политологов назвал это «нелиберальной гегемонией», когда продолжается политика несилового давления, но без идеологического оттенка. Политолог отметил, что на Россию и ее европейских партнеров оказывалось психологическое давление.
«Для тех россиян, которые занимаются политикой, это было очень комфортно. Да, противник есть, но он не предъявляет моральных претензий. Он давит на нас только потому, что его национальные интересы противоречат нашим национальным интересам, и он этого не скрывает», — сказал Межуев.
Президентские выборы в США назначены на 3 ноября 2020 года. Согласно последним соцопросам, бывший вице-президент Джо Байден набирает 53% рейтинга, а американского лидера поддерживают 43% респондентов.
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