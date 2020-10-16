«Мне кажется, что президент продолжает учиться, но все больше и больше принимает правила классических украинских политиков. Он еще политик на стадии формирования, но в Зеленском сегодня <…> больше политика, нежели шоумена… Больше политика, который думает одно, говорит другое, собирается делать третье», — заявил эксперт.
По его словам, Зеленский стал частью своей команды, которая имеет ресурсы для реализации Минских соглашений, но считает риски из-за их реализации выше, чем риски их нереализации. Поэтому сегодня эта команда перешла к режиму удержания власти, как их предшественники, что предусматривает отсутствие реинтеграции Донбасса, отметил политолог.
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