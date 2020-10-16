В президенте Украины Владимире Зеленском стало намного больше «политика», чем «шоумена», поэтому он начинает играть по правилам «классических» украинских политиков. Об этом директор Украинского института политики Руслан Бортник сказал в интервью изданию Украина.ру

Бортник рассказал, что значат слова Зеленского о готовности покинуть пост президента Украины © Facebook, Ruslan Bortnik

По его словам, Зеленский стал частью своей команды, которая имеет ресурсы для реализации Минских соглашений, но считает риски из-за их реализации выше, чем риски их нереализации. Поэтому сегодня эта команда перешла к режиму удержания власти, как их предшественники, что предусматривает отсутствие реинтеграции Донбасса, отметил политолог.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.