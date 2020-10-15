Согласно социологии, понятие «мир» на Украине имеет множество значений, и президенту Владимиру Зеленскому следует выяснить, что оно значит для большинства украинцев. Об этом украинский политолог Руслан Бизяев сказал в интервью изданию Украина.ру

«Все засосало болото». Сивохо о том, почему сейчас нельзя вернуть мир в Донбасс © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Бизяев отметил, что вопрос мира имеет много оттенков и может подразумевать под собой и прекращение военной операции в Донбассе, и реализацию Минских соглашений или приднестровского варианта.

Так, эксперт обратил внимание, что даже в пропрезидентской партии «Слуга народа» есть сторонники позиции Максима Бужанский или Богдана Яременко, которые представляют диаметрально противоположные понятия о мире.

«Надо изначально определиться, что такое мир, и двигаться в соответствии с мнением большинства. Скажут, что это "Приднестровье", — значит, "Приднестровье". Реинтеграция на основе Минских соглашений — значит, реинтеграция. Модернизация Минских соглашений — значит, модернизация, но какая? Я думаю, что эта проблематика на год-полтора. Зеленскому нужно будет ответить на вопрос, что же такое мир», — сказал Бизяев.

Он добавил, что таким же образом надо решить вопрос суверенитета Украины, так как у президента есть множество советников, которые преследуют свои интересы.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.