В Украине есть вопросы, которые требуют общественного обсуждения, но делать это в рамках местных выборов не совсем уместно, рассказал украинский политолог Руслан Бизяев в интервью изданию Украина.ру

«Это борьба за мировую гегемонию»: Карасев объяснил, почему Зеленский против российской вакцины от COVID-19 © РИА Новости, Николай Хижняк | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября и кроме голосования ответить на пять важных вопросов. Отмечается, что это вопросы, которые украинцы «обсуждают на улице, на кухне и в интернете».

В свою очередь глава комитета избирателей Украины Алексей Кошель раскритиковал эту инициативу, сказав, что избирательный кодекс не содержит ни одного упоминания о каких-либо опросах. В то же время он допустил, что парламент на следующей неделе может собраться и принять соответствующие изменения.

- Руслан, вы понимаете, что за игра происходит вокруг этого опроса?

— На мой взгляд, в вашем вопросе есть несколько подвопросов.

Во-первых, Зеленский выступил и сказал, что 25 октября выборы все же будут, несмотря на очень тяжелую ситуацию с пандемией.

Во-вторых, он транслировал идею народовластия, мол, мы хотим вас послушать.

В-третьих, это попытка переломить негативный тренд в рейтинге «Слуги народа», который идет последние три месяца, привлечь избирателей на участки. Многие социологи говорили мне, что явка будет очень низкой, а низкая явка — это вопрос к легитимности. Так что я думаю, что это не последнее обращение Зеленского по этому поводу.

Что касается Верховной Рады, то она сейчас находится в политическом локдауне. По моей информации у 50 депутатов — COVID, поэтому собрать Раду можно, но когда это сделать? Учитывая, что времени осталось немного, эта неделя, и следующая. Посмотрим.

Я думаю, что в конце этой и в начале следующей недели мы получим ответ на вопрос, как дальше будет развиваться ситуация. Потому что действует очень много переменных.

- Ситуация с коронавирусом действительно столь критична, что выборы могут отменить?

— Это сложный вопрос. Есть вопрос медицинский, есть вопрос политический. Это две параллельные прямые. Пересекутся ли они, сказать сложно. У нас с каждым днем динамика все хуже и хуже, в обществе начинается паника.

Если проводить выборы, значит, надо максимально мобилизовать избирателя. Сможет ли он это сделать, учитывая, что наша медицина не готова к такой вспышке — для меня это тоже очень большой вопрос.

Политическая и законодательная целесообразность провести выборы 25 октября безусловно есть. Вопрос в том, как на нее повлияет медицинский фактор и рейтинги «Слуги народа».

Изначально планировалось, что зайдет «Слуга народа», и там, где не выиграет выборы, станет «золотой акцией». Сейчас это далеко не факт. Можно просто даже оказаться вне коалиции в ключевых регионах.

Поэтому посмотрим. Ситуация переходит в онлайн-режим.

- Зеленский заявил, что среди вопросов «не будет спекуляций вокруг Донбасса и других классических провокационных тем». А разве это не самое главное? Что там еще можно обсуждать?

— На самом деле вопросы есть. Есть вопрос законодательного суверенитета, когда законы страны доминируют над пожеланиями наших зарубежных партнеров. Вопрос об открытии рынка земли, вопрос Донбасса. То есть вопросы есть, которые следовало бы спросить, но местные выборы — это немножечко не референдум. Это разные инструменты.

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Совместить это все, конечно же, можно. Мы живем в эпоху, когда слово «невозможно» можно выкинуть из лексикона (извините за тавтологию). Но как это будет реализовано я пока не понимаю.

- Удалось ли Зеленскому за 1,5 года своего президентства стать настоящим политиком?

— Нет, он уже стал президентом. Но он стал классическим политиком эпохи постмодернизма. Даже если вы посмотрите на последние американские дебаты, так это же копия наших: стадион, так стадион, «я ваш приговор» и так далее.

Но политика, это командный вид спорта. Кроме президента должна быть вертикаль, которая четко отвечает тем задачам, которые он ставит. А вот с вертикалью начинаются проблемы. Половина фракции «Слуга народа» бежит в одну сторону, половина — в другую, то у нас оппозиция, то у нас оппозиция голосует вместе с властью.

Одним словом, в деревне Гадюкино опять идут дожди.

- Зеленский дал большое интервью Би-Би-Си. В нём он, в частности, заявил, что готов уйти с поста президента, если не добьётся мира в Донбассе. Это больше пиар, или он всерьез начинает об этом думать?

— Нет, это его ключевое обещание, ради которого он шел на выборы. Это как для Трампа «Make America great again». Но вопрос мира имеет много оттенков. Если вы посмотрите на социологию, то в нашем обществе слово «мир» имеет множество значений.

Что такое «мир»? Это военная операция против Донецка? Это Минские соглашения? Это приднестровский вариант? Для начала надо определиться в дефинициях, и уже дальше двигаться.

Но в том же «Слуге народа» есть условный Бужанский, и есть условный Яременко. Это два разных понятия о мире, диаметрально противоположных. Надо изначально определиться, что такое мир, и двигаться в соответствии с мнением большинства.

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Параллельно надо будет решить вопрос суверенитета страны. Потому что невозможно решить этот вопрос, если у тебя куча советников, которые преследуют свои интересы.

- А выгодно ли украинским элитам пребывание Зеленского на посту президента как арбитра?

— Этот вопрос был бы актуален до 2019 года. Порошенко был компромиссным вариантом между всеми. Но сейчас для старых элит ключевой вопрос состоит не в том, что Зеленский — компромиссная фигура, а в том, куда им двигаться дальше и с чем они войдут в историю.

Сейчас, на мой субъективный взгляд, ключевой вопрос у нас в стране — смена политических элит. Потому что со старым бэкграундом они могут только добежать до ближайшей пропасти.