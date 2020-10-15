Кабмин Украины не будет вводить ограничительные меры в связи с COVID-19, пока общество само не придет к мысли о росте опасности пандемии и необходимости отмены выборов. Об этом экс-депутат Верховной Рады Олег Царев сказал в интервью изданию Украина.ру

На Украине утвердили меры против коронавируса на выборах © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского не позволит ему идти на второй срок.

Поэтому для Зеленского идеальным было бы отменить эти выборы, но Офис президента боится общественной реакции, отметил Царев. Так, он напомнил, как экс-президент Петр Порошенко перед президентскими выборами, послав катера в Азовское море для провокации конфликта с Россией и введения военного положения, хотел на этом основании отменить выборы, но в итоге был обвинен в попытке узурпации власти.

«Зеленский также боится подобного. Вот поэтому и существует договоренность, что правительство не будет навязывать ограничительные меры, а сначала подождет, чтобы сформировались соответствующие настроения типа того, что на Украине катастрофа и эпидемия. И уже потом на основании требований и настроений общества будут приниматься решения», — пояснил экс-депутат.

Региональные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года.

Тем временем в стране с каждым днем растет количество заболевших COVID-19. На прошлой неделе страна установила антирекорд — с момента начала пандемии число заболевших превысило 5 тысяч человек. По прогнозу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на Украине в ближайшие месяцы может быть от 7 до 9 тысяч инфицированных ежедневно.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.