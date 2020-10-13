Экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв в преддверии местных выборов на Украине рассказал изданию Украина.ру о том, в каком направлении развивается политическая обстановка в стране и как на нее влияют итоги выборов президента США

- Олег Анатольевич, коронавирус снова становится одной из главных тем в Украине. Министр здравоохранения Степанов сказал, что жесткого карантина не будет. Может ли власть использовать эпидемию как повод перенести местные выборы?

— У «Слуги народа» обвалился рейтинг. Он падает и дальше. Не исключено, что «Оппозиционная платформа» возьмет больше, чем «Слуга народа».

Уверенный обвал. Куда катится рейтинг партии Зеленского «Слуга народа» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Это не позволит многим депутатам от «Слуги народа» попасть в парламент, что приведет к тому, что сразу после местных выборов будет дан старт саботажу распоряжений Зеленского в Верховной Раде.

Депутаты сразу же будут искать себе новые политические проекты, по которым можно будет проскочить в новую Раду. Они будут в таком случае прислушиваться к новым своим сюзеренам.

Поэтому для Зеленского идеальным было бы отменить эти выборы. Но Офис президента боится общественной реакции.

Вы помните, как Порошенко перед президентскими выборами, послав катера в Азовское море, чтобы спровоцировать конфликт с Россией и ввести военное положение, хотел на этом основании отменить выборы, но в итоге был обвинен в попытке узурпации власти.

Зеленский также боится подобного. Вот поэтому и существует договоренность, что правительство не будет навязывать ограничительные меры, а сначала подождет, чтобы сформировались соответствующие настроения типа того, что на Украине катастрофа и эпидемия.

И уже потом на основании требований и настроений общества будут приниматься решения.

- Если политики и общество будут недовольны отменой выборов, чего тогда ждать Украине?

— Может быть, я этого не исключаю, дан старт процессу импичмента.

- А его можно в нынешней Украине провести?

— Может быть, провести его сложно, но попытки заставить Зеленского уйти, будут. Такие сценарии Порошенко и его команда рассматривают. Но насколько это возможно, вопрос спорный.



- Партия «Слуга народа» теряет рейтинг. Может ли Порошенко и условная «партия войны» воспользоваться этим и попытаться его скинуть?

— Голоса недовольных Зеленским перетекают больше не к Порошенко, не к партии войны, потому что люди устали от войны, а в новые политические проекты, а также в «Оппозиционную платформу», поэтому ее рейтинг и растет.

К тому же ее лидер Виктор Медведчук встретился с Путиным. Не важно, о чем они говорили. Важно, что эта встреча показала, что Путин поддерживает эту партию.



- Зеленский уволил Абромавичуса с поста главы Укроборонпрома. Это разовая акция или зачистка от условных «агентов Запада» продолжится? И позволит ли Запад?

— Мы видим, что уволить Абромавичуса у Зеленского получилось. А вот по Антикоррупционному бюро у него это не получается, при этом несмотря на то, что есть решение Конституционного суда.

А НАБУ продолжает работать, Сытник, его руководитель, не уходит в отставку, чем грубо нарушает действующее законодательство. Выходит, что посольство США сегодня на Украине важнее, чем Конституция.



- Зеленский сейчас опирается на кого-то из олигархов? Ахметова, Коломойского, Пинчука?

— Зеленский вынужденно сотрудничает с Коломсойским и опирается на Ахметова. Сейчас олигарх номер один для президента — Ахметов.

Знаете, как в «Белом солнце пустыни»: он для Зеленского — «любимая жена».



- Была информация, что Пинчук насовсем уезжает из Украины. Это правда?

— Да, у него непростая финансовая ситуация: есть ограничения на импорт колес, которые ввела Российская Федерация. Он пытается переориентировать свои заводы на западные рынки, но это требует времени.

Еще у него есть проблема кредитов, которые висят перед зарубежными партнерами. Фактически Пинчук стал оператором Сороса. Он не самостоятельный игрок.

- Вы сказали, что на Украине посольство США выше Конституции, и что Зеленский опирается на Ахметова как на «любимую жену». Какова будет роль этих двух сил в ближайшем будущем Украины?

— Зеленский вынужден считаться с посольством США и его мнением и опирается при этом на Ахметова. Последний решает свои коммерческие вопросы. Он для этого и занимается политикой.

Вы знаете, если бы Ахметов баллотировался в президенты, то он легко бы выигрывал у других кандидатов. Мы делали в свое время соответствующие социологические исследования. Но он не хочет быть президентом Украины.

Люди бы поставили на Ахметова в надежде на то, что он приведет в порядок страну.

- А Штаты?

— Украина ждет результатов президентских выборов в США. Украинские политики и украинская власть стремятся не наживать себе врагов, не ссорясь ни с демократами, ни с республиканцами, потому что исход выборов до конца не понятен.

США: хроника выборов президента, 9 октября Байден, то будет продолжаться политика, которая была при Обаме. Байден ведь, напомню, и отвечал за Украину. Украина при нем и дальше будет двигаться в сторону конфронтации с Россией, и нагнетания русофобии. А вот если будет Трамп, то тут ходят различные прогнозы вплоть до выхода Америки из НАТО.

Мы уже сейчас видим, что США замыкаются на решении своих внутренних проблем, оставляя решение конфликтов особенно на других континентах своим партнерам. Мы видим, что США занимают нейтральную позицию по отношению к белорусскому майдану, а педалировали его Литва и Польша.

По событиям в Карабахе США, Европа и Россия выступают плечом к плечу. Они требуют остановить войну от Армении и Азербайджана, но в первую очередь от Азербайджана и Турции. Россия привыкла обвинять во всех своих бедах Америку. Америка уходит сейчас со сцены как мировой гегемон. Но России легче не будет, так как ей придется иметь дело с сателлитами США.

Россия в мире себя будет чувствовать как медведь, окруженный стаей шакалов, которые кусают со всех сторон. Тут либо надо бить сильно каждого, чтобы неповадно было, либо отбиваться со всех сторон. Это может быть труднее, чем иметь дело со старым «добрым» и известным противником.